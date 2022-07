Kirsten Dunst y Jesse Plemons. Foto: NA.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons se casaron en secreto. La primicia la dio Page Six, donde fuentes le informaron al medio que los actores se habían casado el fin de semana pasado en el resort GoldenEye en Ocho Ríos, Jamaica. Al poco tiempo, el representante de Dunst lo confirmó: “Se casaron, pero no se darán otros detalles”.

La pareja se había conocido en 2015, durante el set de la serie Fargo. Para 2016, habían comenzado su relación sentimental. Luego, tuvieron dos hijos juntos: Ennis (4) y James (1).

A principios de este año, la intérprete conocida por su papel de Mary Jane en Spider-Man había confesado que tenían la intención de casarse en 2021, pero sus planes se pospusieron por la pandemia de coronavirus y por el nacimiento de su más reciente hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kirsten Dunst (@kirstendunst)

“Nos llamamos marido y mujer. Pero, ¿tenemos que casarnos en este momento? Es ridículo. Simplemente no hemos planeado una boda. Hubo COVID, luego tuvimos otro hijo. No quería estar embarazada, casarme, tener una fiesta y no ser capaz de divertirme con todo el mundo”, había mencionado, en diálogo con The LA.

Noticias relacionadas