Ingenuity, el helicópero de Perseverance. Foto: NASA/JPL-Caltech.

La NASA está más cerca de encontrar vida microbiana en Marte. Las misiones como Mars 2020 que ha llevado al rover Perseverance ha hecho hallazgos nunca antes logrados que deja a la comunidad científica con muchos datos e información para procesar.

La última expedición a Marte que partió el 4 de diciembre de 2012 con el fin de explorar el ‘Gigante Rojo’. Ha dado varios avances en la ciencia y la posibilidad de existencia de vida en este planeta vecino.

Sin embargo, la sorpresa llegó por parte del vehículo Perseverance que pareció encontrar lo que se asemeja a la piel de serpiente. Algo que generó un revuelo en redes sociales ante la posible existencia de vida en Marte y todas las conjeturas alrededor de que hacía ese objeto en un planeta tan lejano.

Finalmente, el fotógrafo de la NASA Kevin M. Gill, aclaró las dudas: “No es una piel de serpiente, ni una bolsa de productos. Tampoco está acanalado para su placer. Solo una pizca ordinaria de hardware de grúa aérea de la NASA”.

The Perseverance Rover found another discarded bit of the skycrane descent vehicle on Sol 477 last week.https://t.co/tqy7t19UBs pic.twitter.com/e24RTvLHno