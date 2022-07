Accidente en Mendoza, teatro. Foto: NA.

Un auto fuera de control se incrustó en la entrada del Teatro Plaza en Mendoza y por el hecho 23 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. Las cámaras de seguridad permitieron grabar la secuencia que se da justo a la salida de la obra “Dos locas de remate” protagonizada por Soledad Silveyra y Verónica Llinás.

IMÁGENES SENSIBLES. Accidente en Mendoza, teatro. Video: NA.

Allí se observa como un auto Volkswagen Vento automático da marcha atrás a toda velocidad y atropella a las personas que se encontraban saliendo del teatro el domingo por la noche.

Rápidamente alrededor de 10 ambulancias asistieron en el lugar a las personas con heridas leves, mientras que otras debieron ser trasladadas a diversos hospitales.

Según las primeras pericias el auto estaba modificado para que una persona con discapacidad lo condujera y cuando quiso dar marcha atrás el auto arrancó a toda velocidad e impactó contra las personas y la vidriera del teatro que quedó destruida.

“Nos salvó que nos quedamos hablando con los dueños del teatro y haciendo la foto, eso fue lo que nos salvó. Si no hubiésemos estado ahí firmando autógrafos. Era una noche maravillosa y termina con esta tragedia”, expresó Soledad Silveyra a un medio de comunicación.

Aun así, hasta el momento no se sabe con exactitud cuál fue el hecho que ocasionó este accidente. El conductor no resultó herido y se verificó que tenía la licencia de conducir vencida desde hace un año.

