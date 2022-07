Barby Franco y Burlando. Foto: NA.

La maternidad era un tema de consulta recurrente en las redes sociales de Barby Franco. A tal punto que hace unos días se cansó y denunció "acoso de fertilidad", ya que a pesar de que en más de una oportunidad señaló que para ella era un tema sensible, muchos de sus seguidores insistían. Y en medio de rumores, la modelo confirmó que está esperando su primer hijo junto a Fernando Burlando.

El anuncio tuvo lugar en La noche del domingo, el ciclo de América TV en el que acompaña a Mariano Iúdica y del que se ausentó la semana pasada. "Hoy nos vemos en La noche del domingo, vuelvo, estoy mucho mejor de salud y les voy a contar algo que es indisimulable", anticipó en sus redes. Y finalmente dio la noticia más linda: "¡Habemus bebé! Estamos embarazados, ya hace cuatro meses. Se me re nota".

"Es como todo nuevo para mí. Él ya es papá de dos nenas, pero yo estoy entrando en un mundo, me estoy informando todos los días", agregó visiblemente emocionada. Y contó cómo fue el camino para convertirse en mamá: "La historia de este bebé viene de hace cinco años. Dios quiso que sea de manera natural, dijimos: ´No puede ser´. Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije: ´Voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera´. Y, de un día para el otro, vino".

El test de embarazo

Además, contó que se hizo el test de embarazo mientras su marido estaba en un partido de polo, motivo por el que el abogado se enteró que sería papá nuevamente a través de un mensaje de WhatsApp. "Quedamos los dos shokeados", comentó la modelo, que -si bien está acostumbrada a compartir gran parte de su vida en el plano virtual- todavía no quiere revelar el sexo de su bebé.

"Todavía no voy a decir el sexo, me lo voy a guardar para mí. No sé si va a ser un Burlandito o una Barbarita, pero va a ser un demonio. Si sale con los genes de los dos, miedo", comentó con humor. En contraposición con la alegría por agrandar la familia, la pareja vive días colmados de preocupación, ya que Marilú, la mamá del abogado, sufrió un ACV. "La estamos pasando un poco medio bajón", reconoció Franco.

Noticias relacionadas