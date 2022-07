Ricardo López Murphy. Foto: NA.

Tras los anuncios económicos de la ministra Silvina Batakis, el diputado de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy celebró que se hable de equilibrio fiscal y se mostró expectante por las nuevas medidas.

"La ministra ha dicho que es necesario el equilibrio fiscal y revela un rasgo valioso, luego de haberse desautorizado esta visión durante un largo tiempo", afirmó el economista en diálogo con los periodistas Vero Morilla y Lucas Mella para AM550.

En la misma línea, agregó: "También es de importancia cerrar las negociaciones con el club de Paris y mantener el acuerdo con los organismos multilaterales. Veremos en la práctica las medidas que haga el Banco Central, dado que hay necesidades de que las tazas emparden la inflación para evitar una salida de los pesos".

Asimismo, quien fue docente de Batakis en la Universidad Nacional de La Plata celebró el uso del lenguaje de la titular del Palacio de Hacienda, y pidió corregir las tazas de los plazos fijos, la inflación y trabajar para que no haya desborde fiscal.

Elogios

“Me pareció que el lenguaje fue más constructivo después del desajuste que habíamos tenido en los últimos seis meses. Como antes no se hablaba y ahora se ha vuelto a hablar reconozco que es una buena noticia. Es bueno que se de cuenta que es un tema crítico”, indicó en referencia al saliente Martín Guzmán.

Por último, argumentó que los problemas económicos de la Argentina se deben "al descuido en cuanto al equilibrio fiscal", y admitió que Batakis "tiene la lógica de entender lo que está pasando". "Si las medidas alcanzarán, si tiene la fortaleza, será un tema que veremos en los próximos días”, se anticipó López Murphy.

Desde el Ministerio de Economía, la ministra prometió: "Creemos en el equilibrio fiscal, a partir de ahora no vamos a gastar más de lo que tenemos".

En su primera conferencia de prensa, agregó: "Queremos garantizar el equilibrio fiscal, la solvencia del Estado. El sector público tiene que utilizar los déficits como instrumentos contracíclicos en materia económica, pero luego debemos retomar el sendero de equilibrio".

