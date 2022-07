Verónica Llinás. Foto: NA.

Luego de ser testigo del accidente en el que un auto se incrustó en el hall del Teatro Plaza, en la localidad de Godoy Cruz, Mendoza, donde presentó "Dos locas de remate" junto a Soledad Silveyra, Verónica Llinás dio su testimonio sobre la tragedia: "Había sido una noche maravillosa, había gente afuera esperando para sacarse fotos y cuando estábamos atravesando el hall del teatro, escuchamos un estruendo atroz, ruido de vidrio, de gritos, una cosa horrorosa", relató en una entrevista con Antonio Fernández Llorente para Sin relato, por La990.

Tanto ella como "Solita" se retrasaron en camarines para sacarse una foto con el productor local y su familia, y esa demora terminó salvándoles la vida. "La acomodadora empezó a gritar y a pedir que no saliéramos ni miráramos y se desmayó. Primero acate, confundida, y después salí, me asomé y vi una imagen terrible: el auto y abajo había cuerpos, piernas. Los hombres empezaron a levantar el auto y lograron liberar a la gente que estaba abajo. Había gente en estado de histeria, empezamos a tratar de tranquilizarlos, contenerlos, acompañarlos", explicó la destacada actriz.

Momentos de angustia

"Hubiera deseado que llegara antes la ambulancia. No puedo decir si técnicamente es mucho o poco, uno cuando está en esa situación quiere que la ambulancia llegue inmediatamente, para mi gusto tardó un poco", agregó. Y contó cuáles fueron sus primeras sospechas, ante el caos que se generó mientras estaban dentro del teatro: "Pensamos que era una bomba, no pensamos en un auto, porque era una explosión muy muy fuerte y estábamos encerradas. No entendíamos qué había pasado".

Sobre el conductor del auto que generó el accidente, Llinás planteó: "No sé si se equivocó o si fue un desperfecto técnico del auto. Salió marcha atrás a toda velocidad y se incrustó en el teatro. La gente al principio lo quería linchar pero después se calmó eso. Evidentemente el hombre también estaba en estado de shock".

Por último, aseguró que tanto ella como su compañera están en contacto con la directora del Hospital Central, donde fueron trasladados las personas que sufrieron heridas graves. "Nadie esta fuera de peligro, pero esperemos todo bien", concluyó, con un tono de voz que evidenciaba su angustia.

