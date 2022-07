China Suárez y Maria Becerra. Foto: LosAndes.

María reflexionó cuando mediante una conversación en Pogo o nada (Infobae) con Juliana Gattas trataron el tema de los prejuicios sobre como las madres crían a sus hijos.

La cantante de Miranda! contó que en el momento a punto de parir, la banda musical explotó y tuvo que continuar cueste lo que cueste con absolutamente todo.

“Hubo un mínimo prejuicio de algunos a mi alrededor, que por ahí decían: ‘¿Tan chiquita y la dejaste?’. Dale, flaco, mirá tu vida...”, explicó Juliana.

Becerra respondió: “Siempre está eso, pero es con nosotras. Hace poco vi la situación de una mujer que tiene hijas y que estaba saliendo a un boliche. Y la gente la insultaba porque ella estaba bailando y no cuidando a sus hijas, ¿entendés? A ella sí se le dice. Pero a un hombre cantante nadie les pregunta con quién están sus hijos”.

¿Esta respuesta habrá sido un guiño de buena onda para Eugenia Suárez?.

Las duras críticas que recibió la China Suárez

Lo que plantea María Becerra tiene que ver con las criticas que recibió por parte de Yanina Latorre y los medios en general, ya que le cuestionaron duramente con quien había dejado a sus hijas cuando fue a pasar la noche en un hotel con Rusherking (ex pareja de Becerra).

China Suárez y Rusherking. Foto: caras.

Aunque la China no dudó un instante en defenderse mediante su cuenta de Twitter: “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, tuiteó.

