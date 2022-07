"Pepín" Rodríguez Simón. Foto: NA.

El Tribunal de Apelaciones de Uruguay volvió a rechazar el pedido del ex asesor de Mauricio Macri, Fabián "Pepin" Rodríguez Simón, para ser considerado como refugiado político en ese país. El tribunal desestimó el pedido, al igual que lo había hecho previamente la jueza en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno Adriana Chamsarián.

Rodríguez Simón es investigado en la justicia argentina por el delito de supuesta extorsión a los dueños, Cristóbal López y Fabián De Sousa, del Grupo Indalo durante el gobierno de Cambiemos.

Se encuentra prófugo de la justicia argentina, luego de que la magistrada María Servini reclamara su captura internacional tras no presentarse a declarar el 19 de mayo de 2021.

“De conformidad a los claros fundamentos señalados, se considera que quedó plenamente acreditado que el promotor no se encuentra en una situación de desprotección que merite reconocerle la calidad de refugiado, al no resultar fundados sus temores y apreciarse que los requerimientos judiciales de la República Argentina que recaen sobre su persona, no resultan arbitrarios ni ilegítimos, por el contrario se relacionan con la actividad de la función judicial competente en un Estado soberano y democrático”, afirmó el fallo.

Su abogado

El abogado de Rodríguez Simón, Jorge Díaz, anticipó que tras esta nueva negativa presentará un recurso de casación.

El ex asesor de Macri, acusado de una maniobra de "hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo", también había presentado un pedido de hábeas corpus que le fue denegado.

Al pedir su detención, Servini advirtió que Rodríguez Simón cuenta con medios y relaciones para eludir la acción judicial, mientras que "pudo viajar a la República Oriental del Uruguay, incluso con las restricciones que tenía establecidas el vecino país, lo que demostraba el arraigo que tenía fuera del territorio nacional".

