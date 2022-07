La zona del robo. Foto: NA / El Día.



Un grupo de delincuentes ingresó a una casa ubicada en la localidad bonaerense de Villa Elvira, La Plata, y robaron dinero, elementos de valor y hasta un shampoo.

El hecho sucedió el pasado viernes, pero se dio a conocer en las últimas horas. La vivienda que se encuentra en la calle 14 entre 90 y 93 estaba vacía y los asaltantes aprovecharon para entrar.

Entre las pertenencias que se llevaron se destacan un televisor, un equipo de audio, los ahorros de la familia y, lo que llamó altamente la atención de los investigadores que siguen el caso, algunos productos de higiene personal, entre ellos un shampoo y un jabón.

La víctima del hecho, que venía de ser asaltada en el último tiempo, manifestó que siente “un gran dolor”, ya que todo lo que le robaron representan “años de esfuerzo y sacrificio” que ahora fueron “tirados por la borda”.

“Es un gran dolor porque son años de esfuerzo y sacrificio tirados por la borda. Así no se puede seguir. Para los ladrones todo pero, ¿qué hay para la gente que sale todos los días a romperse el lomo trabajando? No estamos pidiendo nada más que seguridad. No queremos que nos regalen nada”, expresó en diálogo con El Día.

No dejaron nada

Los delincuentes habían recorrido todos los sectores de la casa, tomaron las pertenencias ajenas y se marcharon sin ningún tipo de resistencia, ya que las personas que vivían allí aún no habían regresado.

Al ingresar a su domicilio se encontraron con todo revuelto. Hasta el momento, no hay detenidos por el caso.

