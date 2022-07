Flor Peña, conductora. Foto: redes sociales.

En una nueva emisión de su programa "La Pu*@ Ama", Florencia Peña y parte de su panel hablaba del final de las relaciones y de si borraban o no las fotos con ex en las redes sociales. Fue allí donde Peña realizó un comentario que recordó a la vivido por la filtracipón de su video íntimo en 2012.

"Hay fotos que no queremos olvidar, pero no por la otra persona sino porque nosotros salimos bien", comenzó el debate Ramos. "Llega un momento de la vida donde un buen plano y una buena luz no es para tirar", agregó.

En ese momento Flor acotó: "Yo quiero decir una frase que me dijo mi amigo Diego Ramos en la angustia que fue la filtración de mi video y me dijo: 'mirá amiga, contentate con que la luz estaba espectacular'."

El arrepentimiento sobre su operación

Peña pasó por Perros de la calle y habló de la operación de reducción de lolas que se hizo cuando era una adolescente, además reveló por qué hoy lo hubiese evitado.

“Si bien yo no militaba el feminismo, ni estaba en ghettos feministas, mi estilo de vida era feminista. Nunca un tipo me dijo qué me tengo que poner, qué decir o qué no decir. Alguno que otro trató, pero no pudieron por suerte”, dijo en el programa que va por Radio Urbana Play 104.3 donde además aseguró que le “costó aceptar que era una mina sexual”.

“Empezó medio como un trauma tu carrera con la pechocha, ¿no?”, preguntaron en la radio. “¿Medio nomás? Bastante trauma -respondió Flor- Yo me saqué. Quizás con la cabeza de hoy me las hubiera dejado. Pero en ese momento, no me las podía bancar. No las podía sostener”, dijo.

“La mirada de los tipos ni hablar, porque me ponía remeras para que no se me notara. Yo tenía 16 años. A mí me crecieron las tetas a los 14. Yo siempre cuento, tuve fiebre y me crecieron las tetas. Me lo toman a la chacota, pero esto es real. No es joda. Yo me enfermé, estuve como 15 días en cama. Cuando me levanto, me veo en el espejo y mi vieja me dice ‘Dios mío, te crecieron las tetas’. Tenía dos gomones. Debe haber sido que las hormonas. De verdad, mi mamá se preocupó”, reveló la actriz y conductora.

“Yo era la tetona del grupo. Y en esa época era horrible. Porque además, todos los pibes querían bailar conmigo para apoyarme los codos. Pero no sólo fue por eso que también era una carga. Fue porque yo quería ser actriz y sentía que no me iban a tomar en serio con las tetas que tenía. De hecho, en Son de Diez, a los 16 años yo era la pechocha, que era una mezcla de preciosa con pechos. El apodo me lo puso un actor, Luis Mazeo, que ya no está, se murió. Me lo puso inocentemente el apodo y quedó porque el programa medía 45 puntos”, agregó.

