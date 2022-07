Roxana Carabajal. Foto: NA.

La folclorista Roxana Carabajal, sobrina del reconocido músico Peteco Carabajal, confirmó que no tiene noticias desde el sábado pasado del paradero de su hija de nueve años y del padre de la niña, de quien se encuentra separada. En esa fecha, la pequeña llamada Eva salió junto a su padre, Gonzalo Koller, de 35 años, del domicilio del hombre situado en la localidad santafesina de Carcarañá y desde entonces no se supo nada de la ubicación de ambos.

"Que nos diga que Eva está bien, es lo único que me interesa", expresó la cantante que reside en Córdoba y comparte la tenencia de Eva con Koller.

Cerca de las 13 del pasado sábado, la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción emitió una búsqueda de paradero pidiendo colaboración de la población para que encuentren a la niña y su padre.

Your browser does not support the video element.

Quién es el padre

Gonzalo Koller tiene 35 años, mide 1,80 metro, es de contextura física delgada, tez trigueña, pelo corto calvo, ojos color marrón y con cejas afeitada, mientras que la niñas Eva Koller de nueve años, mide 1,10 metro, es de contextura delgada, cabello largo color negro y ojos marrones.

Se detalla además que la ausencia se registró entre las 5.10 y 5.15 de la madrugada del sábado, momento en el que el hombre y la niña se retiraron a bordo de un automóvil Volkswagen Polo color blanco.

El pedido judicial remarca que ante cualquier dato que sirviese para dar con el paradero de ambos, sea comunicado a la central 911, o a las redes sociales de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción.

Roxana Carabajal, en diálogo con el Canal 3 de Rosario, hizo una apelación al padre de su hija para que brindara noticias sobre ella y describió la situación como "muy angustiante".

“Es la primera vez que voy a hablar en público. Necesito que esto se amplíe a nivel nacional. Mi hija Eva debe aparecer. Aprovecho para que me escuche o vea Gonzalo, su papá. Está todo bien. Que si a él le llega este mensaje nos dé noticias, novedades de que están bien. Es un momento muy angustiante", sostuvo la artista.

En otro mensaje dirigido a su ex pareja le pidió que "recapacite". “Compartíamos la tenencia. Yo en Córdoba y él en Carcarañá. Viajábamos y nos encontramos, era algo totalmente normal. Es inentendible lo que está pasando. Si lo está viendo Gonzalo, que recapacite, que sepa que angustia a toda la familia", expresó.

“Que Gonzalo se dé cuenta de que está todo bien, que no voy a hacer nada contra él. Lo vamos a ayudar. Solo que nos diga si Eva está bien, es lo único que me interesa. Evita tiene 9 años. Con que me digan que está bien estoy feliz. Es lo único que pido. Gonzalo, ayudame por favor", agregó.

De 49 años, nacida en Buenos Aires y con sus primeros años en Ramos Mejía, al oeste del conurbano, Carabajal vivió en La Banda desde que tenía seis años con sus abuelos Carlos Carabajal y Zita Correa, cabezas de una reconocida familia de folcloristas de origen santiagueño.

Tras un recorrido desde pequeña en las peñas de su abuelo, en los 90 se incorporó al grupo de su tío Peteco, con quien vivió su despegue artístico, que la llevó a los grandes escenarios, a ganar el Premio Consagración en el Festival de Cosquín y varios momentos trascendentes en la escena folclórica tanto en la Argentina como en el exterior.

Noticias relacionadas