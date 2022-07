Golpiza a hombre en patota en estación de servicio. Foto: captura de video.

Un hombre de 48 años fue asesinado de un golpe en la cabeza cuando intervino en una pelea entre varios jóvenes en una estación de servicio dela localidad bonaerense de José C. Paz. Los agresores se dieron a la fuga y son intensamente buscados.

La víctima fue identificada como Adrián Bustamante y el episodio se registró en la noche del lunes en la gasolinera situada en el cruce de las calles Julián Martel e Hipólito Yrigoyen.

Your browser does not support the video element.

El video

Según puede verse en un video que se difundió por las redes sociales, se produjo una pelea entre dos grupos de personas y Bustamante intentó frenar la gresca, pero fue agredido y recibió un cascotazo en la cabeza, golpe que lo dejó inconsciente en el piso.

De inmediato, la familia del hombre intentó reanimarlo mientras solicitaba ayuda para que lo asistan, pero Bustamante falleció. Según indicó el reporte, sufrió muerte cerebral.

En tanto, trascendió que los dos grupos protagonistas de la pelea estaban comiendo en una pizzería cercana a la estación de servicio y, por causas que se investigan, se generó una discusión entre ambos que siguió en la calle y luego en la estación de servicio.

Noticias relacionadas