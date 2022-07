Auto eléctrico. Foto: Tianjin.

Un grupo de ingenieros de distintas empresas crearon un auto solar eléctrico y autónomo para uso urbano llamado “Tianjin". A diferencia a de otros modelos, este prototipo chino tiene la particularidad de no tener que enchufarse para cargar sus baterías, solo lo hace a través de sus paneles fotovoltáicos

Lo interesante de este vehículo y su tecnología, es que aún en días nublados, sus células solares acumulan energía por lo que el promedio de autonomía que prometen sus creadores es de 50 kilómetros diarios, a una velocidad de no menor a 50 km/h y con una capacidad de transportar a por lo menos 3 personas

Su eficiencia esta dado en sus paneles de captación de energía solar, que tienen dos modos de funcionamiento. Mientras el auto está andando, solo se alimenta de los paneles del techo, pero al estacionarse, esos mismos paneles se elevan y desplazan hacia los laterales, dejando otros similares que estaban debajo, en condiciones de recibir luz del sol y duplicar la capacidad de absorción.

El auto solar que no necesita enchufarse. Video: Tianjin.





Sus características

Parte de esa eficiencia está también en el bajo peso del automóvil, que es de solo 1.020 Kg gracias a haberse usado para su construcción, un marco de carrocería completamente de aluminio, puertas y ruedas de fibra de carbono y aleación de aluminio, materiales compuestos de fibra de carbono RTM, piezas de revestimiento de fibra de carbono y vidrios de policarbonato.

Pero si estas características lo hacen único, Tianjin también es un vehículo de conducción inteligente. El Centro de Investigación de Tecnología Automotriz de China, ubicado en Tianjin, fue el responsable de lograr que este prototipo alcanzara la conducción autónoma de Nivel 4.

Tianjin puede circular automáticamente siguiendo una ruta establecida por el sistema, con una precisión tal, que no tienen volante, sino solo una pantalla con un botón rojo que puede accionarse para generar una parada de emergencia. Tampoco tiene acelerador, pero sí un pedal en el freno.

