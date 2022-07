Rusherking y China Suárez. Foto: redes sociales.

El romance entre estas dos estrellas de la televisión se nota cada vez más intenso.

Los artistas suben historias en las redes sociales, que se los ve felices y divirtiéndose como dos adolescentes enamorados.

Desde Bariloche, la pareja se muestra junto a sus amigos en posteos e historias de Instagram, pero hubo uno muy particular en el cual se los ve jugando "al avioncito y el bebé".

El juego del "avioncito" entre Rusherking y la China

Uno de los amigos más íntimos del cantante compartió varios momentos que pasaron en Bariloche para descansar y pasar unos días de vacaciones.

El video que mas llamó la atención fue en el que se vio a la pareja en el sillón jugando con la comida como dos niños.

China Suárez y Rusherking. Video: redes sociales.

“Cuchi-cuchi”, dijo Thomas Raimondi, amigo de Rusherking y autor del registro. “Mi bebito”, dijo tentada la China.

Los dichos de Rusherking

Rusherking habló en el programa PH, Podemos Hablar. "Estoy muy enamorado. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así", reveló el joven músico oriundo de Santiago del Estero sobre su reciente romance con La China Suárez.

“Me gusta pasar tiempo con ella. La verdad que estamos todos los días viéndonos y todos los días pasando tiempo juntos. Nos llevamos muy bien y creo que es por la conexión que tenemos”, contó en el programa de entrevistas Terapia Picante.

