Elvis, la próxima película dirigida por Baz Luhrmann, la cual llegó al prestigioso Festival de Cine de Cannes y causó una ovación de 12 minutos, llegará a la pantalla grande del país el 14 de julio. Se trata de la obra que retrata al Rey del rock & roll y su relación con su enigmático agente, el coronel Tom Parker, durante el ascenso a su fama y su precipitado adiós.

A continuación, una lista de los datos más curiosos sobre esta producción que promete capturar la atención de los cinéfilos y amantes de la música.

Tráiler

Estreno mundial de Elvis, la película

Elvis se presentó en el Festival de Cine de Cannes el pasado 25 de mayo antes de que llegue a las salas. Allí, contó con la presencia del elenco y de cineastas; entre ellos: Baz Luhrmann, Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Alton Mason, Natasha Barrett y Catherine Martin.

En una atmósfera eléctrica, los invitados pudieron ver un espectáculo excepcional nunca antes visto en la historia del Festival, con una presentación de cinco minutos a través de drones que mostraba imágenes icónicas de Elvis.

Además, una vez que finalizó la proyección se realizó una ovación de pie de 12 minutos.

Se trata de la cuarta cinta de Luhrmann estrenada en el prestigioso festival, tras su exuberante interpretación de The Great Gasby (2013), su musical Moulin Rouge! (2001) y Strictly Ballroom (1992).

Tiempo para prepararse

Antes de ser elegido para el papel principal, la estrella de la cinta, Austin Butler, pasó cinco meses para desarrollar el personaje. También ensayó periódicamente con el director.

“Escuché y vi a Elvis millones de veces. ¿Cómo mueve las rodillas? ¿Qué hace con los pies? ¿Cómo se articula su cuerpo? Y repetía el mismo proceso una y otra vez. A veces era solo cuestión de escuchar su música y sentir la energía que desprendía. La sentí cuando rodamos la escena de gospel en la carpa”, explicó al respecto.

“Fue diferente a cualquier proceso de audición por el que haya pasado”, agregó.

Previo a la audición

Butler se acercó a Luhrmann para obtener el papel y le envió un video de él mismo tocando el piano y cantando Unchained Melody, la cual Presley había versionado en 1977. Ésta aparece en la banda sonora de la película.

“Luego, volé a Nueva York y nos conocimos. Hablamos durante tres horas y entonces me dijo: ‘¿Querés venir mañana y leer un par de escenas del guion?’”, comentó el protagonista. Tras esto, se le pidió que regresara al día siguiente para cantar algunas de las canciones de Elvis, incluida Suspicious Minds.

Trabajo de sus movimientos

Una de las cosas que más caracterizaban a Elvis eran sus movimientos pélvicos, los cuales lo han destacado de otros artistas, pero también los cuales han querido ser censurados por la sexualización que generaba con su cuerpo.

Para ello, Butler trabajó con la entrenadora de movimiento Polly Bennett, quien anteriormente trabajó en títulos exitosos como Bohemian Rhapsody y No Time to Die, como así también en la serie de Netflix, The Crown.

El rol de Tom Hanks

El ganador del Oscar interpreta al enigmático manager del ícono de la música del rock & roll, el coronel Tom Parker, quien llevó a Elvis al estrellato.

“Baz dijo: 'No habría existido el Coronel Tom Parker sin Elvis'. Y ciertamente no habría existido Elvis sin el coronel Tom Parker’. Y cuando mencionó eso, dije: ‘Oh, bueno, está bien, eso es nuevo. Porque no sé qué aspecto tiene el coronel Tom Parker. No sé cómo suena. Nunca he visto una fotografía de él. Nunca se le ha identificado como otra cosa que no sea este mánager voluble o titiritero, casi malvado y codicioso que se aprovechó de Elvis desde el principio”, comentó sobre la elección de incluir a este personaje en la película.

Para su transformación, Hanks tuvo equipos de peluquería, maquillaje y prótesis que le dedicaban entre tres y cinco horas al día, dependiendo de la edad que debía tener el personaje para el rodaje del día.

El vestuario

En Elvis, Butler luce más de 90 atuendos diferente para retratar al ícono del rock & roll durante las décadas de 11950, 1960 y 1970.

Además, para los looks de Priscilla Presley (personaje interpretado por la actriz australiana Olivia DeJonge), la diseñadora de vestuario Catherine Martin trabajó en estrecha colaboración con los diseñadores de moda Prada y Miu Miu.

Elvis tiene una duración de 159 y llega a la Argentina este próximo jueves 14 de julio a todas las salas del país.

