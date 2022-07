George R. R. Martin. Foto: EFE.

Pasaron más de tres años desde la emisión del último episodio de Juego de tronos y la indignación de los fanáticos todavía perdura. Si bien la serie fue una de las grandes joyas de HBO, con un elenco elegido puntillosamente para darle vida a los personajes que creó George R. R. Martin en su saga Canción de hielo y fuego, al momento de darle un cierre a la ficción en la pantalla, el autor no había terminado la sexta novela de la saga, motivo por el que David Benioff y D. B. Weiss hicieron una adaptación supervisada por el escritor.

Luego de las críticas de los fanáticos, que quedaron disconformes con el final que tuvieron algunos de los personajes, como Jon Snow y Daenerys Targaryen, Martin reveló nuevos detalles sobre el broche final de la saga que también causó furor en la industria editorial y tomó distancia de su adaptación audiovisual.

"He estado trabajando en mi jardín de invierno. Las cosas están creciendo... y cambiando, como pasa con los jardineros como yo. Las cosas giran, las cosas cambian, me vienen nuevas ideas (gracias, musa), las viejas ideas son intrabajables, escribo, reescribo, reestructuro, rompo todo y reescribo de nuevo, voy por puertas que llevan a ningún sitio y puertas que dan lugar a maravillas", comunicó a través de su blog.

"No todos los personajes que sobrevivieron hasta el final de Juego de tronos sobrevivirán hasta el final de Canción de hielo y fuego, y no todos los que murieron en Juego de tronos morirán en Canción de hielo y fuego. Algunos sí, claro. Quizás la mayoría. Pero definitivamente no todos. Por supuesto, puedo cambiar de opinión la semana que viene, con el próximo capítulo que escriba. Eso es jardinería. ¿Y el final? Tendréis que esperar a que llegue ahí. Algunas cosas serán iguales. Muchas otras no", manifestó el escritor, que tardó más de diez años en terminar la novela.

George R. R. Martin. Foto: EFE.

El spin off que se viene

Por lo pronto, Jon Snow tendrá revancha en la pantalla chica, ya que recientemente se confirmó que el personaje interpretado por Kit Harrington será el protagonista de una secuela en la que se mostrará cómo siguió su vida tras descubrir su verdadera identidad y haber huido junto a los salvajes del otro lado del muro, luego de los sucesos que tuvieron lugar en la última temporada de Juego de Tronos. "Ha sido Kit Harrington el que nos ha dado la idea. No puedo decir los nombres de los guionistas y los showrunner, pues no se ha establecido una fecha de estreno todavía... pero Kit los ha metido en esto, a su propio equipo, y son increíbles", declaró Martin.

Por lo pronto, el público podrá ver La casa del dragón a partir del 22 de agosto en la plataforma HBO Max. Basada en el libro Fuego y sangre y ambientada 300 años antes de la historia original, la serie se centra en la Casa Targaryen, que durante años se destacó porque sus miembros se casaban entre ellos para preservar su estirpe.

Noticias relacionadas