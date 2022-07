Chis Hemsworth, Tom Hiddleston y Mark Ruffalo. Foto: NA.

Tras la pandemia de coronavirus, la Comic Con de San Diego retoma su virtualidad este año. Este evento genera grandes expectativas, ya que Kevin Feige (presidente de Marvel Studios) confirmó que la compañía a cargo de la saga de Avengers volverá al evento para dar sus grandes anuncios.

Es por eso que los fanáticos están a la espera de este acontecimiento, y ya especulan sobre las noticias que traerá la casa de los superhéroes, especialmente porque toda la programación anunciada en 2019 para su Fase 4 de películas y series ya se cumplió.

Bajo este contexto, se prevé que le muestren al público un adelanto de lo que será su próximo gran estreno, Wakanda Forever, la secuela de Black Panther (2018) que contó con el fallecido actor Chadwick Boseman como protagonista. La misma llegará en noviembre de este año y será una continuación de Avengers: Endgame (2019) y de la película que presentó a T’Challa.

A su vez, los fanáticos esperan la aparición de Tatiana Maslany en el evento, quien protagonizará la próxima serie de la plataforma: She Hulk. La ficción, que llega el 17 de agosto, también contará con la participación de Mark Ruffalo en la piel de Bruce Banner.

Video: youtube Marvel Latinoamérica Oficial.

Mientras que, del lado de DC Cómics, los admiradores ansían ver a Dwayne Johnson, quien dará el presente para su próxima cinta como el supervillano de Capitán Marvel; titulada Black Adam, este proyecto llegará a los cines en octubre de este año. Junto a él, se sumará la estrella de Shazam: Fury of the Gods, Zachary Levi.

En el caso de Paramount, el estudio cinematográfico dará un vistazo a la película Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves; mientras que Amazon Prime Video mostrará más sobre The Rings of Power, la cual llegará a su plataforma de streaming en septiembre de este año.

Otro de los grandes presentes será HBO, con el panel de House of the Dragon, en el cual se sumarán los actores y el cocreador y productor ejecutivo, George R. R. Martin. La serie ambientada 200 años antes de los eventos ocurridos en Game of Thrones se estrenará el 21 de agosto en la plataforma de streaming HBO Max.

Video: youtube HBO Latinoamérica.

La Comic Con de San Diego 2022 comenzará el jueves 21 de julio y se extenderá hasta el domingo 24 del mismo mes.

