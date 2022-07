Boliche. Foto: Bayside.

Micaela de 22 años decidió festejar su cumpleaños en un reconocido boliche de Punta Carrasco, para festejar con sus amigos. Sin embargo, no la dejaron ingresar porque decían que “estaba embarazada”.

Pese a que ni siquiera se lo preguntó, demoró a la joven por al menos 15 minutos, hasta que su grupo de amigos insistió y le permitieron avanzar. Junto con una amiga expusieron lo sucedido en las redes y se viralizó. “No queremos que esto siga pasando”. Micaela, conocida por sus amigos como “Mike”, decidió exponer el desagradable momento que vivió para que se tome conciencia de lo que sucede en muchos boliches.

Las declaraciones

“La patovica que estaba en la puerta me revisó, me tocó la panza y me dijo que yo no podía ingresar porque estaba embarazada”, explicó Micaela. “Lo tomé bastante mal, le pregunté si era en serio. Además, creo que cualquier persona embarazada puede ingresar a un boliche”, consideró. Además, insistió en que la mujer nunca le preguntó si estaba embarazada o no. “Me hizo muchísimas preguntas y me pidió el DNI, me consultó como si desconfiara que fuera mío”, agregó.

Tras insistir junto con su grupo de amigos que se acercó al notar la demora, los dejaron ingresar. “Entré llorando al boliche. Había mucha gente esperando a que yo ingresara, porque si no, no podía entrar ninguno de los que estaban en mi mesa. Mi noche de cumpleaños no fue como la quería”.

“Me enteré después de exponer lo que pasó en redes, que esta persona hace siempre estas cosas, hubo muchos casos”, dijo Micaela. “Gracias a que tenemos más de 200 mil seguidores se hizo viral. Recibimos un montón de mensajes de chicas que fueron víctimas de discriminación de esta misma persona”, agregó su amiga.

