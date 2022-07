Cristiano Ronaldo, futbolista. Foto: NA.

Manchester United, con el debut de su nuevo DT, el neerlandés Erik Ten Hag, y sin Cristiano Ronaldo, goleó hoy 4 a 0 a Liverpool en un partido amistoso disputado en Bangkok, Tailandia, y que sirvió como preparación de ambos equipos ingleses antes del inicio de la Premier League.

"Erik Ten Hag, ex entrenador de Ajax, debutó con una muy buena actuación al frente del United en el amistoso ante Liverpool", señala el diario Mundo Deportivo.

En tanto, continúan las versiones sobre la continuidad de Cristiano Ronaldo, aunque el entrenador anticipó que el portugués "seguirá en el club y no está en venta".

Los "diablos rojos" ganaron con goles de Jadon Sancho, Fred. Antony Martial y el uruguayo Facundo Pellistri. El amistoso se disputó en el Rajamangala National Stadium de Bangkok.

Our first set of minutes for three different sides.



Thank you for your fantastic support in Bangkok 👊#LFCPreSeason pic.twitter.com/MeNLHZ6Yek