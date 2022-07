Catherine Fulop y Gabriela Sabatini. Foto: redes.

¿Todo mal en la familia Sabatini-Fulop?, al menos eso pareció haber indicado el periodista Ángel de Brito sobre los rumores de pelea entre Gabriela Sabatini y Catherine Fulop en redes sociales.

El conductor de LAM respondió a una historia de Instagram que consultaba sobre cómo estaba la relación entre las cuñadas ya que se filtró que Catherine y su hija Tiziana dejaron de seguir a Gabriela. La respuesta del conductor fue: "Bolonqui", sugiriendo que habría un conflicto en la familia.

La modelo habló con La Nación y dijo: “La verdad es que ni me había dado cuenta de que no la seguía. ¡Con razón se me había desaparecido de Instagram!. La verdad es que la aplicación últimamente cambió el algoritmo y siento que te esconde, pero no me había fijado, se había dejado de seguir a mis amigos o familia”.

“Mi cuñada es un amor y la verdad que nuestra relación nunca paso por las redes, por estos días no hemos hablado. Yo recién me enteré ayer, estoy en Miami”, agregó.

Este martes, se comprobó que las cuñadas ya se siguen en Instagram y todas las teorías de disputa familiar quedaron aclaradas.

Catherine Fulop. Foto: redes.

Leo Montero, Gabriela Sabatini y un fugaz romance

El conductor reveló días atrás, en PH Podemos Hablar (Telefe), que hace varios años salió con Gabriela Sabatini.

“Fue un romance más conocido de lo que duró”, explicó y a su vez agregó: “Habremos estado 40 días, una cosa así. Ponele 41, y descontá 15 de vacaciones”, dijo riéndose.

Leo Montero y Gabriela Sabatini fueron pareja muy poco tiempo. Foto: redes.

Sobre la relación entre ellos reveló: “Para mi Gaby es un amor, es divina, una persona espectacular, una familia hermosa. Re bien, re divina, re todo. Éramos re chiquitos”, sostuvo.

Andy Kusnetzoff, el conductor del programa le preguntó: “¿Es verdad que vos decís que no funcionó porque perdieron al paddle?”. A lo que Leo respondió: “Lo que hacían los hijos de... era tirarme todas a mí. Jugaba Ova -por Sabatini- y el primo. Todos juegan bien. Yo era el peor de los cuatro”.

