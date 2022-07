El momento del hecho. Foto: captura cámara de seguridad.

Un motociclista circulaba por Mar del Plata a alta velocidad, derrapó, embistió a dos ciclistas y huyó. Producto del siniestro, un hombre de 70 años se encuentra en grave estado.

El hecho sucedió el domingo pasado por la tarde en la intersección entre la Avenida Colón y 228 y fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes son realmente impactantes.

Luego del brutal choque, el conductor de la moto se levantó del asfalto, tomó su vehículo y escapó sin brindar ningún tipo de ayuda a los ciclistas que quedaron malheridos. Actualmente, se está realizando una intensa búsqueda para detenerlo.

IMÁGENES SENSIBLES. El momento del hecho. Video: cámara de seguridad.

El estado de las víctimas

Uno de los dos ciclistas está internado en el Hospital Bernardo Houssay y su pronóstico de salud es reservado. “Sufrió un derrame en el cerebro y tiene una clavícula quebrada, cuatro costillas quebradas, un pulmón semiperforado, un tobillo quebrado y otras contusiones en la cabeza”, explicó Paola Galacho, la hija del hombre de 70 años al medio marplatense 0223.

Su pareja, quien estaba a bordo de la otra bicicleta, se encuentra fuera de peligro. La única lesión que tuvo fue la quebradura de una de sus muñecas.

“Necesitamos testigos. La pareja de mi papá dijo que había gente que lo filmó, que no lo pudieron parar”, indicó Paola, quien exige justicia por su padre.

