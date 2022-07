Lea Michele envuelta en un escándalo. Foto: news24viral.

La famosa actriz Lea Michele, quien es recordada por tener el papel de Rachel Berry en "Glee", está cumpliendo uno de sus mayores sueños, al ser elegida como protagonista de una versión nueva de "Funny Girl" en Broadway, un personaje que quiso interpretar desde que era adolescente.

Dicha oportunidad, vino luego de que Breanie Feldstein renunció a la producción por diferentes motivos, dejando el puesto de Fanny Brice listo para ser ocupado nuevamente.

Pero no todo es color de rosas, ya que el momento que debería ser de felicidad para Michele, está siendo opacado gracias a su perturbador pasado, y a su vez, perjudica la notoriedad que debería tener la producción norteamericana.

Lea Michele, protagonista de "Funny Girl". Foto: archivo Google.

En el año 2020, cuando ocurrió el caso de George Floyd que dio vuelta al mundo luego de morir por consecuencias de una intervención policial violenta, la actriz, como muchos otros en el mundo, se sumo a la expresión de indignación contra este tipo de conductas.

Si bien al principio su comentario en redes sociales paso desapercibido, una respuesta de su ex compañera de "Glee" hizo que todo cambiara de inmediato, acusándola de haberla discriminado por su color de piel.

Se trata de Samantha Ware, quien participó de la sexta temporada de "Glee", interpretando a Jane Hayward.

Samantha Ware en contra de Lea Michele. Foto: redes sociales.

Lo que dijo fue: “¡Me muero de risa! ¿Recuerdas cuando hiciste de mi primera aparición en televisión un verdadero infierno? Porque yo, nunca lo olvidaré. Creo que les dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad, cagarías en mi peluca, entre otras traumáticas agresiones que me hicieron cuestionar si quería continuar con mi carrera en Hollywood”.

“Una de las lecciones más importantes que nos dejan estas últimas semanas, es que debemos tomarnos el tiempo de escuchar y aprender desde la perspectiva de otras personas y analizar el rol que hemos jugado en el pasado para hablar de las injusticias que otros padecen. El otro día, cuando publique el tuit, lo hice para demostrar mi apoyo hacia nuestros amigos, vecinos y comunidades de color durante este difícil momento, pero las respuestas que recibí me hicieron analizar mi propio comportamiento, sobre todo mi actitud frente a mis compañeros de elenco y la forma en que la percibieron. A pesar de que no recuerdo haber dicho las palabras que me adjudican y que nunca juzgué a otros por sus raíces o el color de su piel, ese no es el punto. Lo que importa es que claramente actué de una manera en la cual lastimé a otras personas. Ya sea por mi posición privilegiada o mi perspectiva, que pueden haber hecho que se me perciba por momentos como una persona insensible, o tal vez por mi inmadurez, lo que hizo que me comportara de una manera innecesariamente difícil, quiero pedir perdón por mis actitudes y el dolor que causé. Todos podemos crecer y cambiar. En mi caso, usé los últimos meses para reflexionar sobre mi vida”, escribió en instagram.

Yes, I’m online today. Yes, I see y’all. Yes, I care. Yes, im affected. Yes, I’m human. Yes, I’m Black. Yes, I was abused. Yes, my dreams were tainted. Yes, Broadway upholds whiteness. Yes, Hollywood does the same. Yes, silence is complicity. Yes, I’m loud. Yes, I’d do it again.