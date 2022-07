Momento que el gavilán ataca. Foto: captura de video.

Un gavilán atacó de imprevisto a un vecino de la ciudad de La Plata que caminaba por la vereda y las imágenes del hecho, que quedaron registradas en una cámara de seguridad, rápidamente se viralizaron por la reacción de la víctima.

Gavilán mixto. Foto: ilustrativa / archivo Google.

El insólito hecho se registró durante la mañana del pasado martes en la calle 3 entre 39 y 40, en la capital provincial.

Un hombre caminaba tranquilamente a las 8:30 cuando de repente sufrió un fuerte golpe en la cabeza. "¡Ay! ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de puta!", atinó a gritar el transeúnte, quien como primera reacción se posicionó como boxeador, con los puños en guardia para atacar al agresor: como el ataque ocurrió frente a un complejo de edificios, la víctima pensó que le habían arrojado algo desde un balcón.

Sin embargo, al levantar la vista pudo determinar que el ataque había sido perpetrado por un ave rapaz, un ejemplar de gavilán mixto que, según se sospecha, estaría anidando en la zona e intentó proteger a sus pichones.

Your browser does not support the video element.

Momento del ataque del gavilán en La Plata. Video: NA.

Al darse cuenta de la situación, el hombre volvió a insultar: "¡La concha de su madre!", vociferó en plena mañana platense. Inmediatamente, tomó una piedra de la vereda y buscó con la mirada al ave.

"Te voy a hacer mierda", le gritó al gavilán, que desde lo alto de un árbol seguía atentamente los pasos del furioso transeúnte.

Otros hechos similares ocurrieron en la misma zona de La Plata en 2021, aunque se desconoce si se trata del mismo ejemplar.

Noticias relacionadas