Darío Benedetto, Boca Juniors. Foto: NA.

El delantero Darío Benedetto confió hoy que se siente "muy feliz de estar en Boca", por lo tanto, desmintió que haya pensado en dejar el club, luego de los rumores surgidos en los últimos días tras la eliminación en la Copa Libertadores de América, y de la áspera reunión que mantuvieron los integrantes del plantel con el Consejo de Fútbol.

"De ninguna manera, el grupo está más unido que nunca, ahora debemos apoyarnos unos a otros y salir adelante para pelear el torneo local", señaló el atacante, quien en enero de este año volvió a Boca tras su pso por el fútbol europeo.

En ese aspecto, sostuvo que "pegó fuerte" la derrota frente a Corinthians de Brasil, que se impuso en la definición por penales tras haber igualado en cero durante el tiempo reglamentario, en el cotejo jugado la semana pasada en la Bombonera.

La polémica de la arenga

Sin embargo, y consultado por la arenga que hizo en el túnel antes de ese encuentro, Benedetto dijo que la misma "no estuvo dirigida para nadie en especial". El goleador les dijo a sus compañeros que "nos trataron de perdedores, vamos a demostrarles a estos hijos de p.... que no somos perdedores". Esa frase generó un gran revuelo y se especuló con que Benedetto había dirigido ese mensaje a los integrantes del Consejo de Fútbol.

"No fue así", insistió el futbolista en declaraciones a ESPN, y añadió que "no le pedí disculpas a nadie, ni hablé con Román (Riquelme)"

