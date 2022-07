Tiroteo en Uvalde: un vídeo revela la irrupción del asesino y la inacción de la policía. Foto: captura.

El periódico The Austin American-Statesman publicó partes de un video de cámaras de vigilancia que muestran a oficiales de policía replegándose y aguardando en el pasillo de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, mientras ocurría el fatal tiroteo del 24 de mayo.

Las imágenes muestran al tirador, identificado posteriormente como Salvador Ramos, de 18 años, caminando sin oposición por el pasillo con un rifle semiautomático. Se escuchan disparos cuando el tirador entra a un salón de clases, y se ve correr a un menor al otro lado del corredor.

Puede verse a los oficiales -locales, estatales y federales, fuertemente armados y usando chalecos antibalas, cascos y en algunos casos escudos- retirarse corriendo ante los primeros disparos que parecen dirigidos en su contra.

A continuación puede vérseles caminando hacia adelante y hacia atrás por el pasillo, algunos saliendo de cuadro y luego reapareciendo.

Otros apuntan sus armas al aula, hablando, haciendo llamadas con sus teléfonos móviles, enviando textos o mirando planos. Ninguno entra o intenta entrar al aula.

Incluso después de escuchar los últimos disparos 45 minutos después de la llegada de la policía, siguen esperando.

Your browser does not support the video element.

Video: EFE

Cuando finalmente agentes federales ingresaron al salón donde se encontraba Ramos y lo mataron había transcurrido una hora y 14 minutos desde la llegada de los oficiales. Para entonces el tirador había matado a 19 niños y a dos maestras, y herido a otras 17 personas.

El video fue dado a conocer por el rotativo mientras el comité legislativo de Texas que investiga el tiroteo planea mostrar el próximo domingo la grabación completa, de más de una hora, a los familiares de las víctimas y posteriormente al público en general.

“Nos reuniremos primero con miembros de la comunidad y les daremos una oportunidad de ver el vídeo del pasillo y discutir nuestro reporte preliminar. Poco después daremos a conocer ambas cosas al público”, dijo este martes en Twitter el representante estatal Dustin Burrows, presidente del comité investigador. Con información de EFE

Noticias relacionadas