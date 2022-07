Madonna y baile sensual.

La reina del pop Madonna siempre es tendencia y se mantiene vigente en el espectáculo actual con nuevas canciones en colaboración con los artistas del momento. La icónica cantante de 63 años está causando furor con su contenido en Tik Tok, con diversos videos en los que se la ve bailando en diferentes estilos.

Hace unos días, Madonna compartió su aporte a una tendencia que consiste en bailar una canción de cumbia mexicana, mientras levantas los brazos y giras a su ritmo, todo esto utilizando un filtro de “ondas” que provoca el movimiento distorsionado en los objetos o personas filmados.

El video que revolucionó Tik Tok

El video impactó a sus fanáticos por bailar el tema Cumbia buena del Grupo La Cumbia de Darwin Perea. El challenge ya era viral, puesto que, de acuerdo con los datos de Tik Tok, la canción que fue lanzada en 2020 ha sido utilizada en más de 1.8 millones de videos. Sin embargo el que realizó Madonna Louise Ciccone gustó mucho más por animarse a mostrar su interés por la música latina.

Hasta el momento, el video cuenta con 9 millones de reproducciones y más de un millón de “likes” o “me gustas”. Además, los fanáticos de la diva no dudaron en dejar comentarios en los que aseguraban estar sorprendidos por ese cruce musical inesperado.

Your browser does not support the video element.

“Madonna en otro universo cantará cumbia?”, “Agradezco vivir en esta línea temporal donde puedo ver a Madonna bailar cumbia”, “No creí que viviera para ver a Madonna bailar cumbia, qué bendición”, “Es viernes y Madonna lo sabe! oye nomás ese cumbión!!”, “Como cuando una gran estrella sabe apreciar la buena música venga de donde venga”, rezaban los seguidores de Madonna en Tik Tok.

Noticias relacionadas