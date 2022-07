Los dos acróbatas argentinos, antes de su presentación. Foto: NA.

Dos acróbatas argentinos se presentaron en “America’s Got Talent” y tuvieron una performance brillante que logró que los jueces del reality quedaran atónitos. Se trata de Flor Aracama y Nico Busso, quienes integran Duo Rings.

La pareja plasmó sobre el escenario una actuación acrobática sobre anillas que obtuvo una gran ovación por parte del público presente. De hecho, en un tramo de su presentación todos quedaron hipnotizados cuando Aracama sostuvo a Busso en el aire.

Ambos nacieron en Buenos Aires y se definen como apasionados del deporte y del circo. Formaron parte por más de 10 años del equipo nacional de gimnasia rítmica y artística para luego comenzar a hacer giras internacionales para demostrar toda su destreza de manera particular.

“Juntos creamos Duo Rings que combina la pasión por los deportes y el circo para entretener y mostrar nuestro amor”, expresó Flor antes de su actuación y añadió que están juntos hace nueve años y casados hace tres.

Quiénes son Flor Aracama y Nico Busso

Aracama inició su formación como gimnasta rítmica a los cuatro años. Desde ese momento a esta parte, ganó muchos premios y medallas, entre ellas el oro en competencias de 2009 en Guayaquil, Ecuador y en Bogotá, Colombia.

A su vez, Busso comenzó su carrera en la gimnasia artística a los seis años. A los 15 años se sumó a la selección argentina y se mantuvo allí por más de 10 años. Durante ese tiempo partición de Copas del Mundo y torneos sudamericanos.

