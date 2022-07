Ritual frente al boliche gay de Mendoza. Foto: captura video.

El lunes último en Mendoza, un grupo de religiosos realizó un ritual para “curar” la homosexualidad en la puerta del boliche “Queen Disco”. El lugar se encuentra en calle 25 de Mayo de Dorrego, al que asisten cientos de jóvenes. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y fue repudio en las redes.

En el video se pueden ver como cinco personas, de entre 65 y 70 años, se ubican delante del edificio. Allí se los ve levantando sus brazos y rezando.

Un integrante del grupo roció con agua bendita la puerta del inmueble, mientras los otros siguen orando y tocan con sus manos el lugar para “bendecirlo”. Tras cinco minutos, concluyeron el ritual, cruzaron la calle y se alejaron abordo de dos autos, los cuales estaban estacionados enfrente del boliche.

Respuesta en redes

Ana Laura Nicoletti, propietaria del club, dijo en redes sociales: “VÍDEO COMPLETO DE UN CULTO QUE CREE CURAR LA HOMOSEXUALIDAD… haciendo un rito frente @queendiscomzaoficial muy desagradables, ya están grandes!!!”.

Inmediatamente, las imágenes se viralizaron y los comentarios no tardaron en llegar. “¿Qué onda con esto? Qué ridículos, siglo XXI y sigue existiendo gente así”, afirmó un internauta. En sintonía, otro usuario de forma irónica y crítica publicó: “Ahora sí se comprueba que Queen Disco es el verdadero templo. Ridícula esta gente que en pleno siglo 21 no evoluciona”.

