Villa Gesell vive momentos de miedo e incertidumbre luego de que las cámaras de seguridad hayan captado esta madrugada a dos pumas uno de ellos que camina por las calles de la ciudad balnearia y el otro ejemplar que estaría en la parte del bosque rumbo a Cariló.

Ante estas apariciones las autoridades de la municipalidad informaron que se suspenden las clases por tiempo indeterminado en 10 escuelas y solicitaron que los vecinos no salgan de sus casas ya que por el momento no pudieron capturar a los animales.

Tras la visualización de los videos que muestran al puma que circuló por el centro, se armó un operativo de emergencia con personal policial y de fauna, así como también se sumaron profesionales de Mundo Marino que lograron localizarlo, pero no capturarlo.

"Fue algo sorprendente en horas de la madrugada divisar un puma adulto de gran porte a través de las cámaras del centro de monitoreo y en pleno centro", señaló Mauricio Andersen, secretario de seguridad de Villa Gesell, en diálogo con un medio televisivo.

Comunicado del municipio

En horas de la madrugada el municipio sacó un comunicado donde solicitaron a la comunidad "no circular por las inmediaciones de 105 entre Avenidas 7 y 8 o por 105 y playa, así como también, se les ruega no molestar a los animales".

A su vez indican que toda persona que localice a los animales llamen inmediatamente a las autoridades y solicitan que nadie se acerque ni los molesten. Según las autoridades ambos pumas ingresaron por la playa hasta la ciudad y luego se dividieron.

