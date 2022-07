AFIP. Foto: NA.

Tributaristas advirtieron este jueves que el aumento del recargo sobre el dólar turista "no luce razonable", ya que la medida termina perjudicando, sobre todo, a quienes tienen menores ingresos y no pagan Ganancias o Bienes Personales pero tienen consumos en dólares con tarjeta.

La actualización de la alícuota -que pasa desde este jueves del 35% al 45%- alcanza al consumo de divisas para viajes y gastos en el exterior, según dispuso la AFIP a través de una Resolución General.

Para Sebastián Domínguez, de SDC asesores tributarios, la decisión del Gobierno "no luce razonable", ya que "la alícuota máxima del impuesto a las Ganancias para personas humanas es del 35%y acá se aplica una percepción del 45%, sobre un consumo que probablemente ni está vinculado con la actividad del contribuyente".

"Es una percepción demasiado alta con relación al impuesto en sí. Y esto afecta especialmente a la clase media y en forma generalizada a todos los que usan servicios digitales, como Netflix, Spotify", puntualizó el especialista, en diálogo con la agencia NA.

Domínguez aclaró que la medida oficial no es un impuesto, sino una percepción a cuenta de un tributo. En ese sentido, aclaró: "cuando se aplica la percepción a sujetos que no son contribuyentes ni de Ganancias ni de Bienes Personales, por ejemplo un empleado con un sueldo de $150.000, ahí se estaría afectando el principio de legalidad y el derecho de propiedad".

"Es que le aplican el 45% hoy y recién va a poder reclamar la percepción a partir del primero de enero del año que viene. Hay un proceso inflacionario que come el poder adquisitivo del dinero", añadió.

No obstante, aseguró que el aumento del recargo no es confiscatorio, ya que se trata de "un pago a cuenta de impuestos y se puede llegar a pedir la devolución".

En tanto, Adriana Piano, de la consultora SMS, consideró que la medida de la AFIP se ha tomado "en función de las necesidades de recursos que tiene el Estado y también para desincentivar el gasto con tarjeta de crédito en el exterior".

Modificación de impuesto a las Ganancias y Bienes Personales

La especialista puntualizó que hay que tener en cuenta que se trata de una modificación de la percepción de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, que se puede recuperar, y no de un incremento del impuesto PAIS, que grava al dólar para turismo y para ahorro y permanece sin modificaciones. "El inconveniente acá es que para la gente que no paga Ganancias ni Bienes Personales, las percepciones no son fáciles de recuperar y recién se puede gestionar su cobro un año después de realizada la operación. Muchos empleados desisten de hacerlo", comentó Piano a NA.

En consecuencia, dijo que esa dificultad termina perjudicando a quienes tienen menores ingresos, porque "es un trámite que muchas veces se complica para aquellos que no están interiorizados en este tipo de cuestiones". Vicente Lourenzo, de la consultora LP, estimó que el recargo "no termina de ser disuasivo para limitar las compras en dólares, atento a que, en definitiva, es un pago a cuenta".

"Hay muchos contribuyentes que al liquidar el impuesto a las Ganancias, se encontraron con la buena noticia que tenían un montón de plata ingresada a cuenta", señaló Lourenzo a la agencia NA. Por lo tanto, aseguró, la medida de la AFIP "no termina siendo un impedimento para que la gente no gaste en dólares".

