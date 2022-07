Carloz Izquierdoz, Boca. Foto: NA.

Sigue el conflicto con Carlos Izquierdoz en Boca y la salida del capitán es inminente. La relación con el Consejo de Fútbol está rota y no hay vuelta atrás.

El Cali no se entrenó con el plantel profesional en el predio de Ezeiza y se espera su desvinculación a pesar de tener contrato hasta diciembre. El jugador tiene ofertas de México y España.

El delantero Xeneize, Darío Benedetto, salió en defensa del central, luego de no jugar ante San Lorenzo por decisión del nuevo técnico, Hugo Ibarra. "Me duele más porque soy muy amigo de Carlos y lo quiero mucho. Tuve muchos capitanes y al "Cali" lo elijo siempre y le voy a dar la cinta toda la vida. Fue el mejor que tuve. Es profesional, buena gente, sabe como pelear los premios, tiene todo lo que tiene que tener un capitán. Se cuida con las comidas y es el primero que llega y el último que se va. Me duele por la persona, porque lo aprecio", remarcó.

Izquierdoz fue uno de los principales referentes del plantel que discutió con el Consejo de Fútbol por el tema premios y encabezó la posibilidad de no concentrarse antes del partido contra Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Plantel de Boca. Foto: NA.

La eliminación de la Copa Libertadores

En ese aspecto, sostuvo que "pegó fuerte" la derrota frente a Corinthians de Brasil, que se impuso en la definición por penales tras haber igualado en cero durante el tiempo reglamentario, en el cotejo jugado la semana pasada en la Bombonera.

Sin embargo, y consultado por la arenga que hizo en el túnel antes de ese encuentro, Benedetto dijo que la misma "no estuvo dirigida para nadie en especial". El goleador les dijo a sus compañeros que "nos trataron de perdedores, vamos a demostrarles a estos hijos de p.... que no somos perdedores". Esa frase generó un gran revuelo y se especuló con que Benedetto había dirigido ese mensaje a los integrantes del Consejo de Fútbol.

"No fue así", insistió el futbolista en declaraciones a ESPN, y añadió que "no le pedí disculpas a nadie, ni hablé con Román (Riquelme)", de todas formas, admitió que “sí se habló de no concentrar, pero finalmente lo hicimos”.

Noticias relacionadas