Conductor que atropelló a 23 personas en un teatro en Mendoza. Foto: NA.

La titular del Juzgado Penal Colegiado Nº 2 de Mendoza, Mariana Gardey, resolvió concederle el beneficio de prisión domiciliaria a Aldo Diaz (62), el conductor que el domingo pasado atropelló 23 personas en el Teatro Plaza del departamento de Godoy Cruz.

“La persona sigue sometida a proceso privada de su libertad y la va a recuperar en tanto y en cuanto cumpla con lo que la fiscalía ha dispuesto, que es la rendición de un millón y medio de pesos para poder hacerse efectiva”, dijo al respecto el fiscal mendocino Jorge Calle, en una conferencia de prensa.

Por su parte, el defensor oficial de Díaz, el abogado Gabriel Galeota, explicó que su defendido está alojado en una comisaría desde el día domingo: “La jueza hizo lugar parcialmente al recurso de habeas corpus, porque las condiciones de la comisaría séptima no eran aptas para que el señor Díaz permanezca allí”.

El fiscal Calle fijó una fianza de $1,5 millones para que Díaz recupere la libertad. Por su parte, el abogado del hombre había presentado un hábeas corpus.

Tras la imputación por el delito de "lesiones culposas graves por la conducción antirreglamentaria e imprudente de un vehículo automotor en la vía pública agravadas por ser más de una víctima y lesiones leves culposas todo en concurso real", el fiscal fijó la fianza.

"Con la caución fijada recuperará la libertad y el bien de respaldo ofrecido es el vehículo con el que produjo semejante resultado, cuyo valor fue fijado en 1 millón y medio de pesos", explicó Calle en declaraciones a la prensa.

El hecho ocurrió el domingo pasado: en medio de la concentración de espectadores que esperaban que Soledad Silveyra y Verónica Llinás salieran a saludar como acostumbran hacer al terminar la función “Dos locas de remate”, un auto a cargo de un conductor de 62 años, con problemas de discapacidad, se subió a la vereda a toda velocidad hiriendo a las personas presentes.

