Alejandro Benítez fallecido en Bolivia. Foto: redes sociales.

“Murió por falta de humanidad de esos monstruos”, dijo a diario El Tribuno la esposa de Alejandro Benitez, el docente salteño fallecido en Bolivia tras ser embestido en una ruta y no haber sido atendido por el sistema de salud de ese país por falta de pesos bolivianos.

Claudia Vilte, la esposa del docente salteño fallecido, dijo: "Hablo para que a ninguna otra persona le pase lo que a mi esposo. Y no estoy hablando solo de la inhumanidad de quienes no quisieron darle atención médica, sino de la corrupción que sufren las víctimas como le sucedió a él".

La viuda también dio detalles de la última llamada que tuvo con Alejandro minutos antes del accidente. Dijo que a su esposo “le robaron dinero tras el siniestro” y acusó de "falta de humanidad" a los "monstruos" que no lo asistieron.

En diálogo con el medio salteño, Vilte confirmó que tuvo una última llamada previo al accidente. "Apenas pudimos hablar por el tema de la señal. Me contó que temprano habían desayunado con los otros motociclistas en un pueblito chiquito; que había cambiado la plata argentina por la boliviana y que iba todo bien, que estaba muy contento", rememoró.

También contó que su esposo tenía pensado ir a Santa Cruz de la Sierra, pero cambiaron el itinerario. Y lo detalló: "No sé muy bien los detalles porque hablar por teléfono con él era dificultoso porque la comunicación telefónica no era buena, había muy poca señal. Cuando hablamos -pocos minutos antes de ser colisionado por un camión- porque casi por milagro entró esa llamada, me contó que temprano habían desayunado con los otros motociclistas en un pueblito chiquito; me contó que había cambiado los $25.000 pesos argentinos que llevaba y que le dieron 700 pesos bolivianos, que además le quedó plata argentina y que iba todo bien, que estaba muy contento".

Luego de enterarse del fallecimiento del compañero de toda su vida, y conocer los detalles de la falta de atención médica adecuada en una muerte que “podría haber sido evitable”, según deslizó, dijo que "las pertenencias la policía se las entregó a sus compañeros en ese momento, pero la motocicleta de mi esposo quedó en Bolivia”

“Será mi yerno quien se encargue de hacer ese trámite que será muy engorroso, pero tenemos que hacerlo". El docente salteño tuvo un accidente vial en la localidad boliviana de Ivirgarzama el domingo 3 de julio, y se investiga si su muerte estuvo vinculada con la falta de atención médica.

Familiares y amigos de la víctima denunciaron que la ambulancia del lugar se negó a trasladar el cuerpo a un hospital de una ciudad vecina por falta de "dinero boliviano" o "dólares". Juntos tuvieron 4 hijos. Claudiña, como la llaman sus amigos y familiares, también es docente como su marido.

