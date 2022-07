Marcelo Gallardo. Foto: EFE.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, recibió dos fechas de suspensión por haber insultado al árbitro Francisco Lamolina, pero podrá pagar una multa y de esa forma evitar el cumplimiento efectivo de dicha sanción.

Por lo tanto, Gallardo podrá salir al campo y dirigir a su equipo en el partido del próximo domingo frente a Vélez, en Liniers, por la octava fecha de la Liga Profesional, y luego cuando reciba a Gimnasia de La Plata.

El director técnico, o el club, se hará cargo del pago de la multa ya que la sanción es inferior a los cuatro partidos, de lo contrario, hubiese tenido la obligación de cumplirla.

En el cotejo del domingo pasado Gallardo se enfureció cuando Lamolina expulsó a Rodrigo Aliendro, en la derrota frente a Godoy Cruz de Mendoza por 2 a 0 en el estadio Monumental, y le dijo "No tenés los huevos para echarme, pelotu...".

Luego del partido, Lamolina incluyó el episodio en su informe y esta tarde el Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer el tenor de la sanción.

De todas formas, Gallardo le bajó el tono a la cuestión luego del partido que River disputó ayer frente a Barracas Central, por la Copa Argentina y expresó que "Estoy como me ven. Mis actitudes a veces hablan por sí solas, a veces intento controlarlas, a veces no, cometo errores como todos, a veces tengo aciertos y a veces no . En los momentos más difíciles es donde hay que mantener la cordura, la templanza y la serenidad".

Sin embargo, también puntualizó que su equipo venció a Barracas "a pesar de (Andrés) Merlos", el referi de ese encuentro.

Por otra parte, y de cara el encuentro frente a Vélez, el director técnico incluiría a Bruno Zuculini en lugar de Aliendro, suspendido, y es muy probable que el delantero colombiano Miguel Borja, recientemente incorporado, sea incluido en la convocatoria, aunque iría al banco de suplentes.

River cayó en sus dos últimas presentaciones en la Liga Profesional, frente a Godoy Cruz y Huracán, y necesita volver al triunfo para meterse nuevamente en la pelea.

