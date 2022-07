Rusherking habló sobre los problemas de salud que sufrió. Foto: NA.

El cantante Rusherking habló sobre sus comienzos en el mundo de la música y reveló que sufrió depresión y ataques de pánico. “Pensé que perdía la vida”, aseguró.

Thomas Nicolas Tobar -así se llama Rusherking- repasó que durante esos duros momentos grabó videoclips cuando en realidad estaba “en las últimas”. Por ejemplo, mencionó el caso de “Cerca de ti”, que filmó junto a Tiago PZK. Sobre ese tema, además, indicó es uno de los “depres” que hizo, al igual que “Una noche más”.

“Yo estaba con depresión, ansiedad, ataques de pánico, todo... y creo que se me ve en la cara que estoy pasando un mal momento. Esa fue una de las peores etapas de mi vida”, manifestó sin dudas el actual novio de Eugenia “La China” Suárez.

En ese sentido, explicó cómo fue que comenzó a sentirse así: “Me vine de Santiago del Estero sin mi familia. Me mudé con mi pareja de ese momento y me pasaron muchísimas cosas en ese tiempo. Y fue como que todo desencadenaba en ataques de ansiedad”.

Rusherking recordó su primer ataque de ansiedad

Durante su entrevista en Caja Negra, Rusherking se recordó la primera vez que tuvo que ir a una guardia médica por los ataques de ansiedad. Según relató, se encontraba “acostado en la cama y me apretaba el pecho, no podía respirar”.

“Fue la primera vez que me asusté en serio. Dije ‘acá no la cuento’. Me levanté asustado y fuimos a la guardia, pero no tenía nada”, expresó.

Y luego, cerró: “Ese proceso fue de dos horas y yo pensé que perdía la vida. Y así, cuatro o cinco veces más. Fue muy difícil. Gracias a Dios, tuve mucha contención y pude salir adelante, pero fue una etapa muy oscura. Busqué ayuda profesional”.

Noticias relacionadas