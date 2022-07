Charlie Brooker, creador de Black Mirror. Foto: NA.

A tres años del lanzamiento de la última temporada, vuelve a la pantalla chica el éxito de Netflix. Black Mirror tendrá una sexta temporada con nuevo elenco y más historia acerca del lado más oscuro del mundo tecnológico.

Variety se encargó de confirmar quiénes serán los protagonistas de los primeros tres capítulos del programa. Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul ( Breaking Bad ), Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton y Anjana Vasan fueron los nombres confirmados en el casting.

Aún no se han confirmado de que trataran los nuevos episodios y tampoco sabemos cuando saldrán en la plataforma. Pero la noticia del lanzamiento de una sexta temporada sorprendió mucho, ya que su creador, Charlie Brooker, en 2020 afirmó en una entrevista con Radio Times, que no se encontraba trabajando en Black Mirror: “En este momento, no sé qué estómago tendrían las historias sobre sociedades que se desmoronan, así que no estoy trabajando en una de ellas”.

Aaron Paul formara parte de la sexta temporada de Black Mirror. Foto: NA.

La quinta temporada

La última temporada de Black Mirror se estrenó en 2019 y contó con las actuaciones de Miley Cyrus, Anthony Mackie, Andrew Scott, Yahya Abdul-Mateen II y Topher Grace. La nueva temporada se estrenará en Netflix y contará con la producción de Broke & Bones, propiedad de los creadores de la serie.

