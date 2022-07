Joe Biden con Mohammed bin Salman en Arabia Saudita. Foto: Captura de video de EFE

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, saludó con un choque de puños al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, tras arribar al país.

El encuentro se da luego de tratarlo de "paria" durante la campaña electoral estadounidense por el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi.

El avión presidencial estadounidense había aterrizado en la ciudad costera de Yeda (oeste), procedente de Israel, lo que convierte a Biden en el primer líder estadounidense en viajar directamente desde el Estado hebreo a un país árabe que no lo reconoce oficialmente.

Justo antes de su desplazamiento a esa monarquía del Golfo, Israel dijo que no tenía "ninguna objeción" a la transferencia de dos islotes estratégicos a Arabia Saudita y éste anunció la apertura de su espacio aéreo a "todas las aerolíneas", incluyendo israelíes.

Las dos iniciativas podrían, según analistas, abrir una vía para un posible acercamiento de Arabia Saudita e Israel, un país que en 2020 regularizó sus vínculos con dos países aliados del reino saudita: los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Tras dos días de intercambios abiertamente cálidos con el primer ministro israelí y de su reunión más austera con el líder de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, Biden inicia el tramo más estratégico y también el más complejo de su gira, ya que Arabia Saudita es una potencia petrolera, acusada de graves violaciones a los derechos humanos.

Cuando era candidato, prometió mantener en estatuto de "paria" al reino después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi y tras ser elegido desclasificó un informe que señala al príncipe Mohamed bin Salman en la trama para terminar con la vida del reportero en el consulado saudita en Turquía, algo que Riad siempre negó.

Biden ahora trata de buscar el equilibrio entre atender las denuncias de violaciones de derechos humanos contra Arabia Saudita y convencer al reino petrolero para que abra la canilla de la producción de crudo para bajar el precio de los combustibles y anclar la inflación.

