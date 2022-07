Pumas sueltos en Villa Gesell. Foto: Captura de video.

Tras varias horas de tensión entre los vecinos, autoridades municipales informaron que no hay señales de los pumas vistos en Villa Gesell y piensan que podrían haber regresado a su hábitat natural.

Así lo confirmó el director de Relaciones Institucionales del municipio, Nahuel D ´Aquila, quien dijo además que se mantendrá una guardia con personal de Fauna de la Provincia y del Bioparque Temaikén.

"Estuvimos muy conmocionados trabajando desde las 2 de la madrugada cuando se los vio por primera vez a través de las cámaras del municipio y el rastreo continuó durante todo el día, vino gente de fauna de Provincia y de Temaikén", comentó D ´Aquila, quien sostuvo que sospechan que "los dos felinos se volvieron a la zona sur de donde habrían venido".

"Desde ayer a la mañana no se los vio más en el casco urbano. Si en zonas aledañas como Mar de las Pampas. Aparentemente fueron dos felinos y nunca se vio más de un felino solo caminando. Es un animal que suele esconderse, no atacar y anda solo", explicó en declaraciones radiales y agregó que "durante el día contuvimos a los vecinos para que no haya ningún tipo de riesgo y se suspendieron las clases".

El funcionario comentó además que en Villa Gesell está la reserva natural de Faro Querandí y a su lado la reserva acuífera Mar Chiquita, y que es "una zona de monte donde suele haber este tipo de animales" y recordó que la semana pasada se prendieron fuego unas 700 hectáreas de esa reserva y "posiblemente hayan venido escapando de allí".

Noticias relacionadas