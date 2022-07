Diego Valenzuela en comercio de Tres de Febrero.

El Intendente de Tres de Febrero busca promover la inversión y la creación de puestos de trabajo en el sector privado con un histórico proyecto que elimina trabas burocráticas y estimula la apertura de nuevos comercios, PyMEs e industrias. “Estoy convencido de que estos son los gestos que los dirigentes tenemos que dar para salir adelante en estos momentos”, destacó.

“Al que abre, no sólo no le vamos a cobrar, sino que le vamos a decir ´gracias´”, dice Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, que presentó en el HCD un proyecto para reducir tasas y simplificar la Ordenanza Fiscal Impositiva actual en función del desarrollo productivo y comercial que permita generar más puestos de trabajo. Entre los puntos más importantes se encuentra que las habilitaciones sean gratuitas para todos los comercios, industrias, PyMEs y emprendedores, de cualquier rubro o tamaño, una decisión que busca mejorar las condiciones que favorezcan la generación de empleo. “Es una forma de estar cerca de quienes apuestan por un mejor futuro y quieren desarrollar sus emprendimientos para brindar nuevas oportunidades de trabajo”, expresó el jefe comunal. Y agregó: “No quisimos esperar al próximo año y hemos enviado al Concejo Deliberante este proyecto para que se discuta el 4 de agosto en la Asamblea de Grandes Contribuyentes”.

Beneficios para abrir un emprendimiento en Tres de Febrero

Así, el proceso de abrir un nuevo emprendimiento industrial o comercial será más fácil, rápido y gratuito. “Con esta iniciativa apostamos por un estado eficiente que incentiva a los ciudadanos a cumplir sus sueños”, destacó Valenzuela. Por otro lado, el mandatario resaltó que no se eximirá del trámite a los nuevos locales, sino que directamente se eliminará el gravamen. “A valores de hoy, una empresa puede llegar a pagar 1 millón, 2 o hasta 6 millones de pesos por su habilitación comercial. Creo que, en el contexto económico en el que estamos, el Estado tiene que ayudar eliminando tasas para que sea más fácil abrir un negocio y trabajar", ejemplificó.

Además, la iniciativa para modificar la actual Ordenanza Fiscal Impositiva contempla la reducción de 438 conceptos y la simplificación de más de 35 mil trámites. “No puede ser que cobremos por el uso del espacio público, por certificar el transporte de líquidos, por una jornada de filmación en la calle o una inspección de natatorios”, señaló Valenzuela. A su vez, quienes trabajen con su vehículo, tanto como remis o Cabify, se les va a eliminar el costo de habilitación del automóvil, manteniendo solamente el trámite legal para que todos los pasajeros viajen seguros. “El año pasado habilitamos 2200 autos que pagaban tasas sin sentido, que ahora van a ser eliminadas”, expresó Valenzuela.

De esta manera, y de ser aprobada por el Consejo Deliberante, se sumaría a la eliminación de más de 71 tasas e impuestos y al paquete de estímulos de $100 millones de pesos a la producción e industrias locales. También a la bonificación por un año de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene "Seguimos facilitando las condiciones para los que quieran trabajar y producir en Tres de Febrero. Estoy convencido de que es el camino que debe adoptar la provincia y el país para salir adelante”, concluyó.

