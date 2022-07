Stranger Things, Netflix. Foto: NA.

La última entrega de Stranger Things fue un éxito rotundo. Tras tres años de espera, su cuarta parte llegó repartida en dos volúmenes: el primero, el 27 de mayo y el segundo, el 1 de julio. Llegados al final de temporada, se le presentó al público una escena en particular que despertó la duda: ¿Will es gay y está enamorado de su amigo Mike? Al respecto, Noah Schnapp (el actor que lo interpreta) aclaró la incógnita.

Anteriormente, el protagonista había mencionado que “los Duffer no quieren profundizar directamente el asunto”, ya que para Schnapp no etiquetar a Will era parte del encanto del personaje.

Las teorías sobre Will son ciertas. Foto: NA.

"Está bastante claro"

Ahora, en diálogo con Variety, lo confirmó: “Quiero decir, está bastante claro esta temporada que Will siente algo por Mike. Han estado sacando eso a relucir intencionalmente en las últimas temporadas. Incluso en la primera, y poco a poco, creció esa historia. Creo que para la temporada 4 solo fui yo interpretando a este personaje que ama a su mejor amigo, pero lucha por saber si será aceptado o no”.

A lo largo de las temporadas, los creadores fueron haciendo referencias sutiles a la homosexualidad de Will, pero esto repercutió fuertemente con la llegada de la cuarta, cuando hicieron más visible su amor platónico por Mike, su mejor amigo.

La escena más importante que ayudó a que esta teoría tuviera fuerza fue la que presentan en el segundo volumen, cuando Will intenta calmar a Mike y le muestra un dibujo que hizo sobre el grupo de amigos. En aquel momento, el personaje expresa lo que realmente siente y piensa de Mike, pero le dice a él que eso es lo que Eleven (la protagonista y novia de su amigo) siente.

La desoladora escena finaliza con Mike contento por lo que acaba de escuchar y con Will dándose la vuelta, llorando, mientras mira hacia la ventanilla del vehículo. Posteriormente, en otra escena, Jonathan (su hermano mayor y quien presencia el anterior momento) tiene una charla privada con Will muy emotiva, en la cual le dice que tiene todo el apoyo y que puede contar con él para hablar de lo que necesite.

“Me encanta simplemente jugar con Will. Esta escena fue muy importante para él, porque realmente solidificó esa verdad de que ama a su mejor amigo y no sabe cómo decírselo”, agregó Schnapp al respecto.

La quinta temporada de Stranger Things llegará en 2024 y, de momento, se desconoce si este hilo argumental tendrá continuidad en aquella entrega.

