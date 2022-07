Detuvieron a un hombre por el femicidio de Agostina Trigo. Foto: NA.

Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de ser el femicida de Agostina Trigo, la joven de 22 años que apareció asesinada en un galpón abandonado en el departamento mendocino de San Martín.



Según trascendió, al sospechoso le habría dado positivo el resultado de ADN realizado y cotejado con el que se encontró en el cuerpo de la víctima.



Además, los investigadores establecieron que el hombre estaba entre los contactos de la red social Facebook de la joven y cuando la Policía allanó su domicilio, encontró en su billetera un papel con los datos de Agostina.

El femicidio

El cuerpo de Agostina fue encontrado el pasado 6 de julio en el interior de un galpón abandonado en el departamento mendocino de San Martín.

Había salido de su casa dos días antes tras festejar el cumpleaños de su hijo de 4 años: le dijo a su familia que "iba y volvía" a la casa de un camionero que quería contratarla como niñera.



La principal sospecha del fiscal Oscar Sívori, a cargo de la investigación, es que el femicida es "una persona que ella conocía y que se conocía perfectamente en el lugar del hecho".

