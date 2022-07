Bochini criticó el presente de Independiente. Foto: NA.

Ricardo Bochini, ex futbolista y gloria de Independiente, se refirió al complicado presente futbolístico e institucional que atraviesa el club y afirmó que siempre que intentó ayudar "nunca me dieron bola".

Ante el clima tenso y delicado que atraviesa la entidad de Avellaneda, que se encuentra sin entrenador y a la espera de elecciones, el histórico enganche se manifestó dolido: "Estoy triste por el momento que vive el club. Se siente un poco de frustración", afirmó en declaraciones a radiales.

Posteriormente, analizó la salida de Eduardo Domínguez y destacó que "el desempeño fue muy flojo". Además, opinó sobre quien debería ser su reemplazante: "Me gusta (Ricardo) Gareca, pero no es más que una opinión".

"Las veces que me llamaron de la dirigencia para colaborar no me dejaron tomar decisiones importantes", arremetió Bochini contra la actual directiva que analiza apelar la sentencia para que no haya elecciones en Independiente, algo que debió suceder en diciembre pasado.

Sus candidatos

Lejos de apaciguar la aguas, el ex futbolista de 68 años, mencionó las recomendaciones que hizo para el Rojo y las cuales fueron ignoradas: "Sugerí a Guillermo Barros Schelotto y a (Juan Pablo) Sorin. Tampoco me hicieron caso cuando acerqué nombres de jugadores. Nunca me dieron bola. Le podría dar una mano a Independiente en este momento".

Por último, uno de los nombres que tomó fuerza para suceder al entrenador saliente fue el de Ariel Holan, quien tuvo un exitoso paso -logrando dos títulos internacionales- y Bochini lo liquidó: "Cuando llegó me daba besos y abrazos, pero después me pegó una patada en el culo".

"Nos prometió que iba a armar un Consejo de Fútbol con los históricos y después no lo hizo", sentenció.

