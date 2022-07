Malena Galmarini. Foto: Prensa.

Malena Galmarini, presidenta de AySA participó de la presentación del decreto reglamentario Ley 27.159 de Prevención Integral de la Muerte, que se llevó a cabo en el Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia y que encabezaron la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus. También estuvo presente el Secretario del Comité de Reanimación de la Sociedad Argentina de Emergencias Prehospitalarias, Dr. Diego Pizzini.

Esta Ley pretende mejorar las tasas de supervivencia de las víctimas de muerte súbita poniendo énfasis en el acceso público a la desfibrilación y la RCP previniendo muertes evitables. En 2012, el municipio de Tigre fue pionero en proveer una solución a esta problemática cuando durante la gestión de Sergio Massa como intendente, y de Malena Galmarini en la Secretaria de Política Sanitaria, se lanzó “Programa Tigre Cuida Tu Corazón”.

“Es un día de muchísima alegría y de sensación de tarea cumplida. Hacía muchísimo tiempo que estábamos esperando la reglamentación de esta ley, sobre todo durante los cuatro años del gobierno anterior que ni siquiera se movió. Nosotros en Tigre, cuando Sergio era intendente, junto con la sociedad argentina de cardiología, y además con los trabajadores y trabajadoras del servicio de emergencias de Tigre, nos pusimos a trabajar en cardioproteger todo el municipio. Esto significa no solamente tener desfibriladores automáticos externos al alcance del público, sino además capacitar a la comunidad", informó Malena Galmarini.

"Hicimos capacitaciones en las escuelas, en los efectores de salud por supuesto, pero además en los efectores de seguridad. También lo hicimos con nuestros vecinos y vecinas entendiendo que todos somos un eslabón en la cadena de vida, y cuando hay un evento de muerte súbita los primeros cinco minutos son cruciales para salir y entonces cualquiera que esté al lado tiene que saber qué hacer”, agregó.

Desde que la Ley 27.159 fue sancionada en 2015, los familiares de víctimas de muerte súbita vienen militando para que se avance con la reglamentación. Existen casos de personas que sobrevivieron a la muerte súbita gracias a que el evento cardíaco se produjo en un lugar en donde se contaba con un plan de respuesta.

Según la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzoti hay dos acciones fundamentales en la prevención de este tipo de muertes: “Una es la capacitación en RCP, porque esos minutos hasta que se puede acceder al cardiodesfibrilador son muy relevantes, y que en lugares estratégicos donde circulen más de mil personas por día, haya acceso a este "choque" que es el que trabaja en cambiar el pronóstico hasta que se llega a la asistencia hospitalaria. En el municipio de Tigre, que está Malena Galmarini en relación a la experiencia que tiene, uno de los testimonios salvó su vida gracias al acceso temprano de todo el equipo de emergencias de Tigre”.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, por su parte agregó: “Es una ley que puede salvar muchísimas vidas y su reglamentación acude a la sociedad civil. La idea es que desde el Estado tengamos la responsabilidad desde cada uno de sus lugares de educar a la sociedad a que pueda ayudar en los casos de paro cardiorrespiratorio y muerte súbita”.

Tigre fue pionero en materia de esta política pública y gracias a este programa modelo para la región, Fabián Roux, un remero que sufrió una muerte súbita durante una regata en el Delta, fue rescatado por personal de emergencias capacitado con un desfibrilador externo automático.

Diego Pizzini, secretario del Comité de Reanimación de la Sociedad Argentina de Emergencias Prehospitalarias, sostuvo: “Esto va a salvar vidas. Hay experiencias a nivel mundial de que estos programas de acceso comunitario implican la posibilidad de sobrevida de las personas que hacen muerte súbita. Hace más de 10 años en Tigre estábamos insistiendo en que esto es importante, y que lo llevamos adelante gracias al compromiso político de gente como Sergio Massa (Intendente) y de la entonces secretaria de políticas sanitarias, Malena Galmarini, que se animaron a algo que nadie lo estaba intentando hacer”.

“Esto puede salvar muchas vidas y por eso desde Tigre no solamente cardioprotegimos a nuestros vecinos y vecinas, sino que además comenzamos un camino para llegar hoy a tener esta reglamentación. Por supuesto las leyes no son mágicas y ahora viene la tarea de implementación que no va a ser fácil, pero lo importante es que seguimos el camino de salvar vidas”, concluyó Galmarini.

Del evento también participaron la Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos Edith Susana Benedetti, y Mayra Mariani, directora de Relaciones Institucionales de AySA y concejala por el FRTodos Tigre.

