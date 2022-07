Quino: Google homenajeó al creador de Mafalda a 90 años de su nacimiento

Este domingo 17 de julio se cumplen 90 años del nacimiento de Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido local y mundialmente como Quino: el creador de Mafalda, la niña simpática, sincera y segura de sí misma a la que no le gusta la sopa y que quiere cambiar el mundo.

El artista, elogiado internacionalmente por el uso de la sátira social para abordar temas de la vida real, se encuentra, junto a su obra, más vigente que nunca y es por ello que Google lo celebra con un Doodle en el Buscador.

El homenaje al reconocido humorista e historietista argentino, además de poder verse en Argentina, estará disponible en 24 países: Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Islandia, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Suecia, Uruguay y Venezuela.

​“Este es nuestro homenaje a un gran artista argentino y a su enorme legado” comentó Florencia Sabatini, Directora de Comunicaciones de Google Hispanoamérica.

“Un hombre de inigualable talento, que dio vida a personajes que jamás olvidaremos, y que mantienen intacta su vigencia a través de los años. El 90 aniversario del nacimiento de Quino es una fecha que nos toca el alma a quienes nacimos y crecimos en Argentina, pero también a las miles de personas que fueron cautivadas por las historias de Mafalda en otras partes del mundo. Hoy, celebramos esta fecha trascendente con un Doodle creado por una artista emergente de Argentina, que se podrá ver en 25 países. ¡Qué orgullo poder recordar así a quien nos marcó en una etapa de la vida, y que alegría ayudar también a darlo a conocer entre las nuevas generaciones!”.

“Celebro este homenaje de Google a QUINO y su Obra, tanto Mafalda como sus páginas de Humor Gráfico, a las que mi tío dedicó 60 años de su vida”, dijo Julieta Colombo, sobrina y legataria de la obra de QUINO. “Por las características de su obra y las temáticas que aborda, la vigencia de QUINO es incuestionable. Nuestro legado como sucesores es mantener el interés de los lectores, los actuales, pero también los nuevos. El homenaje de Google colabora en esta dirección, permitiendo que nuevas generaciones se pregunten y puedan descubrir quién es este autor y qué hizo y, a los lectores de toda la vida, brindar la gratificación del homenaje a uno de sus autores favoritos”, agregó.

La encargada de realizar este Doodle fue la artista argentina Azul Portillo, y sobre su inspiración a la hora de realizar este homenaje comentó: “su forma más plena de expresión era el dibujo, por eso quise retratarlo creando el memorable mundo que conocemos. Estudié sus autorretratos y me inspiró ver cómo se representaba a sí mismo: concentrado, dibujando en su escritorio lleno de hojas, lápices y su lámpara.” Y agregó: “desde el principio me imaginé este Doodle en blanco y negro. Me pareció una característica que evoca rápidamente las tiras de Quino y, por otro lado, siento que puedo reflejar mi impronta como artista, ya que, la austeridad en el color es uno de mis recursos favoritos al ilustrar”.

Qué buscamos sobre Quino y Mafalda

En Argentina, durante los últimos cinco años, los términos asociados a este artista que despertaron mayor interés en el Buscador son: “Quino y Mafalda”, “Biografía de Quino”, “Murió Quino”, “¿Quién es Quino?” e “Historietas de Quino”. Mientras que al revisar las preguntas más realizadas en el Buscador durante los últimos 12 años se destacan: “¿Dónde nació Quino?”, “¿Cuál es el verdadero nombre de Quino?” y “¿Qué personajes creó Quino?”.

