Cinthia Fernández avergonzada por sus fotos "hot". Fotos: Instagram/cinthia_fernandez_

Cinthia Fernández se sumó a "la moda" de vender contenido erótico en la plataforma para adultos, conocida como Only fans, que permite tener un importante ingreso en dólares.

Al principio no estaba muy convencida de realizar este tipo de trabajo, pero al final terminó accediendo porque sino, no llegaba a fin de mes.

“Yo elijo el contenido que quiero. No me pongo en pelotas total. A mi no me toca nadie”, dijo en una nota con LAM, a partir de unas fotos suyas que se viralizaron.

También agregó: “Yo necesito la guita porque mantengo toda mi casa y tengo muchísimos gastos. Me sirve la guita. Para mi es como un laburo, tengo que trabajar de sexy y lo hago”.

La propuesta vino a comienzos del año, pero entre tantas dudas, recién en este último tiempo fue que comenzó a vender su material, enfatizando en la vergüenza pero que necesita mantener a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

El material se puede obtener en la plataforma para adultos, mediante una suscripción mensual de 15 dólares por mes.

Cinhia Fernández vs Matias Defederico por la cuota alimentaria

La panelista mostró días atrás en su instagram, el comprobante de transferencia bancaria sobre la cuota alimentaria que le había hecho Matías, donde se podrían ver los $55 mil, cuando en realidad la Justicia determinó que deben ser $113 mil.

Matías Defederico con sus hijas. Foto: Instagram/mattdefederico.

Cinthia enojada escribió: “Sin frutas, verduras ni artículos de limpieza. Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir”.

El futbolista insiste que envía esa suma de dinero, porque no puede aportar más.

