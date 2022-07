Martínez con la camiseta de la Selección. Foto: NA.

Hay novedades en el mercado de pases europeo. Manchester United de Inglaterra anunció de manera oficial que alcanzó un acuerdo con el Ajax de Holanda por la compra del defensor argentino Lisandro Martínez en una cifra que ronda los 55 millones de euros.

Dijo la institución inglesa en un comunicado: "Lisandro Martínez está a un paso de convertirse en el tercer refuerzo de Erik ten Hag. Manchester United se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo con Ajax por el pase del defensor de la Selección Argentina".

También se agrega: "El mismo está sujeto a una revisación médica, la finalización de los términos del jugador y los requisitos de la visa del Reino Unido".

