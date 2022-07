Santi Maratea se sinceró. Foto: Instagram/santimaratea.

No es poca la atención que ha sabido captar Santi Maratea en los tiempos que corren. Y motivos no faltan. Es que desde hace rato, fue él quien supo resolverle los problemas a mucha gente. Esos mismos problemas que la clase política no sabe, o acaso no quiere, solucionar.

Como es esperable, en días de crisis de la Argentina, su rápida decisión para actuar, en todos los casos de manera absolutamente desinteresada, lo han convertido en un auténtico "héroe". Sin exagerar.

Este domingo, con ese traje, Santi visitó "La Peña de Morfi" en Telefe, y su presencia se volvió viral en las redes. Todo por las cosas que -él mismo dijo- le pidieron para hacer con sus famosas colectas.

Las preguntas de Jay Mammón y las respuestas de Santi fueron imperdibles. Todo muy divertido, pero al mismo tiempo con el contenido y la sensibilidad a las que nos tiene acostumbrados Maratea.

Así comenzaron: “¿Qué fue lo más bizarro que te pidieron?”, dijo el conductor.

Y Santi respondió: “Operación de tetas, me han pedido mucho, todo el tiempo. No es tan bizarro el pedido, pero me llega todos los días. Lo piden como en chiste: ‘Santi, pagame la tarjeta, la facultad...’ Me han pedido que pague la deuda externa, y encima hice mal el cálculo”.

También habló puntualmente sobre lo que siente y sus ganas incontenibles de ayudar a los demás, tal como siempre hace: “No sé, tal vez de algo muy simple: me cae bien la gente”.

Santiago Maratea. Foto: Instagram/santimaratea.

“Yo creo que es una construcción que hice en redes, mostrándome como soy. Mi forma de mostrarme da más confianza porque es más real. Yo no soy tan bueno y siempre lo muestro. Compré un perro. Por otro lado, junté plata para un refugio. Yo sentía que adoptar un perro era algo muy ‘Santi Maratea’. Tampoco es que voy a militar que la gente no lo haga”, dijo.

¿Qué es lo que sigue?

Fiel a su estilo y con su impronta, fresca, simple y directa, Santi Maratea es un indiscutido referente en esta sociedad que tantas veces saca a relucir la indiferencia.

Es alguien que va por más; y no justamente para él; sino en exclusivo beneficio de los demás. Mucha gente a la que directamente no conoce.

Lo próximo que quiere lograr es una ONG, su propia fundación, cuyo propósito fundamental es el de ayudar a la gente más necesitada, algo así como una "caja de herramientas".

Sobre este proyecto, contó: “El problema en Argentina generalmente es estructural. Entiendo que eso, a cuentagotas, es lo que termina haciendo que muchas personas que quieren mejorar algo renuncien. Estás cubriendo parches, no estás resolviendo el problema. Confío en lo que quiero hacer. Le tengo mucha fe a que con el tiempo esa organización pueda terminar abarcando más de lo que abarco yo. Y eso no es lo que la gente espera de una fundación”.

Foto: Instagram/santimaratea.

Finalmente, Santi dijo con absoluta y plena convicción: “Será funcional para las comunidades, para organizarnos y poder abarcar más y más. Por ejemplo, si juntas a todas las mamás que tienen hijos con cáncer infantil en Argentina, y le das una herramienta, lo resuelven. Lo único que hacen es averiguar e informar sobre la enfermedad. Y faltan recursos, herramientas y contención. Por eso creo que la fundación va a funcionar”.

