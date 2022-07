Alex Palou. Foto: EFE.

El piloto español Alex Palou terminará esta temporada con Chip Ganassi Racing (CGR) antes de pasarse a McLaren, un equipo con el que presumiblemente competirá en 2023 en la IndyCar y con el que sueña con dar el salto a la Fórmula 1 al año siguiente.

Fuentes del entorno del vigente campeón de la IndyCar aclararon la situación y los planes del español tras el gran lío en el que se vio envuelto el martes después de que CGR anunciara de forma unilateral su renovación para 2023 y Palou criticara duramente a su equipo por ese comunicado de prensa y confirmara que al año que viene estará en McLaren.

Sobre la temporada de IndyCar de este año, en la que Palou marcha cuarto en la general, la intención del piloto es correr con CGR la próxima prueba (Toronto, este fin de semana).

Vale destacar que Alex Palou también quiere terminar el curso de la IndyCar con CGR y no contempla ser sustituido al volante de ese auto antes de terminar la temporada pese a los rumores que han surgido en ese sentido.

Para 2023, todo apunta a que correrá para McLaren en la IndyCar (el equipo tendría tres autos en ese caso) y que hará pruebas al mismo tiempo de Fórmula 1. En esas pruebas coincidirá con otros dos pilotos de la IndyCar: el mexicano Pato O'Ward y el estadounidense Colton Herta.

La idea del español y de la escudería es que haga una prueba con el Fórmula 1 del año pasado para que se ponga al nivel de O'Ward y Herta y que, posteriormente, participe en los test de Abu Dabi a final de temporada.

En el horizonte para cumplir el sueño de la Fórmula 1 aparece el año 2024, que es cuando el australiano Daniel Ricciardo termina su contrato con McLaren en la Fórmula 1. A ese asiento serán candidatos Palou, O'Ward y Herta.

Enojo e ilusión

El martes para Palou fue jornada convulsa con una mezcla de emociones: del enfado con su actual equipo en la IndyCar a la ilusión por las posibilidades que se le abren por probar en el equipo de McLaren de Fórmula 1.

"Emocionado de compartir esta noticia y con muchas ganas de un futuro con McLaren", escribió en Twitter.

Previo a esto, CGR anunció que había ejercido su opción de extender el contrato de Alex Palou hasta la temporada 2023.

"El historial de Alex habla por sí mismo", aseguró el propietario del equipo, Chip Ganassi, quien le considera "un campeón demostrado y uno de los pilotos más formidables del mundo".

Sin embargo, el piloto español arremetió contra su equipo por este comunicado de manera muy contundente y poco después se supo que probará con McLaren en la Fórmula 1.

"Recientemente he sabido por los medios de comunicación esta tarde, sin mi aprobación, que Chip Ganassi Racing ha difundido un comunicado de prensa anunciando que conduciría para CGR en 2023. Aún más sorprendente es que ese comunicado de CGR incluía una 'cita' que no venía de mí", afirmó en Twitter.

"No aprobé ese comunicado de prensa y no soy el autor de esa cita ni la aprobé. Como recientemente he informado a CGR, por razones personales, no tengo la intención de continuar con el equipo después de 2022. Al margen de los desafortunados eventos de esta tarde, tengo un gran respeto por el equipo CGR y tengo ganas de terminar esta temporada juntos y con fuerza", añadió.

El español formará parte del programa de pruebas de McLaren junto al mexicano O'Ward y Herta.

"Estoy muy emocionado de unirme a la lista de pilotos de un equipo tan icónico como McLaren. Espero poder mostrar lo que puedo hacer al volante de un Fórmula 1 y ver qué puertas se pueden abrir", dijo Palou.

"Siempre hemos dicho que queremos el mejor talento en McLaren y es emocionante poder incluir a Alex en esa lista. Es un piloto increíblemente talentoso que ha ganado en todas las series en las que ha corrido, y estoy feliz de darle la bienvenida a la familia McLaren", comentó, por su parte, Zak Brown, consejero delegado de McLaren.

