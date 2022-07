La feliz pareja tras su boda. Fotos: redes sociales.

Fiesta en el mundo del espectáculo. Tras su resonado compromiso, la cantante y actriz Jennifer López y el actor Ben Affleck se casaron en el Estado de Las Vegas, en los Estados Unidos. Para ellos, desde hace unos meses, el matrimonio era el único destino posible, sin embargo, la boda no deja de causar sorpresa.

La unión de la pareja fue informada el domingo por una funcionaria local, luego de que Affleck y López reavivaran su romance casi 20 años después de su primera relación. De todos modos, y más allá de la confirmación de la mencionada funcionaria, todo salió a la luz gracias a la difusión de algunas fotos de redes sociales y de un video.

Allí no quedan dudas: se la ve a JLo luciendo, súper felíz, su fantástico vestido de novia para la ocasión.

La licencia de matrimonio fue emitida por el condado de Clark, en el estado de Nevada, con fecha del sábado 16 de julio, según los detalles del documento publicados en línea por la oficina del secretario del condado. La secretaria del condado, Lynn Marie Goya, dijo que la licencia por el matrimonio que ambos consiguieron es válida hasta un año.

"Puedo confirmar que Ben Affleck y Jennifer López obtuvieron una licencia de matrimonio anoche, pero su certificado de matrimonio aún no ha sido presentado", dijo en un comunicado.

Como fuera, y pese a los reparos de la funcionaria, tanto López como Affleck dieron por hecho que ya están formalmente casados.

Your browser does not support the video element.

JLo con su magnífico vestido. Video: Twitter.

Como un sueño

“Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia”, dijo JLo. Y agregaba: “Anoche volamos a Las Vegas, hicimos cola para la licencia con otras cuatro parejas, todas haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas. Detrás de nosotros, dos hombres se tomaban de la mano y se abrazaban. Delante de nosotros, una joven pareja que hizo el viaje de tres horas desde Victorville en el segundo cumpleaños de su hija; todos queríamos lo mismo: que el mundo nos reconociera como compañeros y declaráramos nuestro amor al mundo a través del antiguo y casi universal símbolo del matrimonio”.

El sitio web de celebridades TMZ y la revista People, entre otros medios, confirmaron que -en efecto- Affleck y López se casaron. Se afirma que la pareja se había casado durante una pequeña ceremonia privada.

La actríz y cantante, contó más detalles sobre la unión con Affleck: ”Amablemente se quedaron abiertos hasta tarde unos minutos, nos dejaron hacer fotos en un Cadillac rosa descapotable, evidentemente utilizado en su día por el mismísimo rey”.

Con esta segunda oportunidad para el amor, JLo y Ben Affleck esperan unir sus destinos para siempre.

Noticias relacionadas