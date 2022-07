Robo en el Mercado Central. Foto: captura video.

El viernes pasado, cerca de las 9:40 horas, un hecho de inseguridad conmocionó al Mercado Central. Las imágenes se dieron a conocer un par de días después. Fueron momentos de máxima tensión, que terminaron con la golpiza recibida por un delincuente que trató de robar la cartera a una mujer y fue atrapado por los comerciantes de varios puestos del lugar.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve cómo el ladrón trataba de escapar mientras un feriante le cruzaba el paso para impedir que logre su cometido.

Golpes en el piso

Casi de inmediato, otro comerciante se sumó a los intentos por frenar al delincuente y lo golpeó con un pallet por la espalda. Tras la caída, el malviviente recibió una dura golpiza, ya tendido en el suelo, con patadas y golpes de puño.

La rápida reacción de varias personas finalmente pudo evitar que se consumara el robo. Fueron al menos cinco comerciantes quienes lograron reducir al ladrón.

El momento del robo y la golpiza. Video: cámara de seguridad.

El hombre fue detenido al instante, pero luego no se informó si aún seguía en esa condición.

Vale destacar que un día antes de este hecho de inseguridad, también hubo otra situación similar en la localidad bonaerense de Morón, a unos 30 minutos del lugar.

